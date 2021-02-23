Koronavirüs salgınına dair veriler ve haberler vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. 1 Mart 2021'de itibaren il bazında normalleşme başlıyor. Koronavirüs aşılama sürecinde ise 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşılanmaya devam ediyor. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün düzenlenecek?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Her hafta Salı günü gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı geçtiğimiz hafta yapılmamış ancak alınan kararlar Bakan Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabı twitter üzerinden yayınlanmıştu.

Bu hafta içerisinde yapılması beklenen toplantının ise henüz tarihi ve saati açıklanmadı. Konuyla ilgili Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.