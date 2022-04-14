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Haberler Sağlık Bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Bakan Koca Bilim Kurulu kararlarını ne zaman duyuracak?
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Bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Koca Bilim Kurulu kararlarını açıklayacak

Türkiye genelinde gözler bir kez daha Bilim Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Son dönemdeki olumlu gelişmeler sonrası yeni kararların ne olacağı ve ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili son durumu bir araya getirdik...

Bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Bakan Koca Bilim Kurulu kararlarını ne zaman duyuracak?

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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fahrettin Koca, ‘Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak...

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