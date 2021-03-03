Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla milyonlarca vatandaşımızın gözü kulağı tüm Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı kısıtlama açıklamaları sonrası Bilim Kurulu'ndan resmi açıklama gelecek mi merak konusu. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

BİLİM KURULU TOPLANIYOR!

Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17:00’de başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplantı yapılacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında yapılacak toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.