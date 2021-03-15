Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Kontrollü Normalleşme kapsamında iller vaka sayılarına göre renklendirildi ve kısıtlamalar da gevşetildi. İki hafta da bir güncellenecek olan risk haritası için bugün son gün. Bilim Kurulu toplantısı ile birlikte vaka sayıına göre risk haritası yeniden oluşturulacak ve yeni kısıtlamalar göz önünde bulundurulacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu toplantıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğinde her hafta Salı günü gerçekleşiyor.

Bu hafta içerisinde yapılması beklenen toplantının ise henüz tarihi ve saati açıklanmadı. Konuyla ilgili Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.