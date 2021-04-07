Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Kontrollü Normalleşme kapsamında iller vaka sayılarına göre renklendirildi ve kısıtlamalar da gevşetildi. Ramazan ayına sayılı günler kala yeni kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 7 Nisan Çarşamba (bugün) yapılması bekleniyor. Toplantı genellikle Salı veya Çarşamba günleri düzenleniyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 21:00 sularında açıklama yapması bekleniyor...