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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı mı?

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın önderliğinde devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan Kontrollü Normalleşme kapsamında yeni kısıtlama kararların alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı mı?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman saat kaçta? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Kontrollü Normalleşme kapsamında iller vaka sayılarına göre renklendirildi ve kısıtlamalar da gevşetildi. Ramazan ayına sayılı günler kala yeni kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 7 Nisan Çarşamba (bugün) yapılması bekleniyor. Toplantı genellikle Salı veya Çarşamba günleri düzenleniyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 21:00 sularında açıklama yapması bekleniyor...

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