Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayısının yeniden 30 bin sınırına dayanması sonrası yeni kısıtlama kararları alınacak mı alınmayacak mı merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğinde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 17 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Toplantının net saati henüz belli değil ancak toplantı sonuçlarının akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.Toplantı sonrası Bakan Koca yazılı açıklama ile ya da canlı yayında alınan kararları kamuoyuna duyuracak.

BİONTECH 3. DOZ AŞI YAPILACAK MI?

Meclis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin üçüncü doz aşının ne zaman yapılacağına dair sorusu üzerine Koca, Sinovac sonrası üçüncü doz aşıya zaten başlanıldığını ve bunun Biontech aşısı ile ilgili olduğunu dile getirerek, "Yarın Bilim Kurulu'nun gündem konusunun biri de bu madde olacak. Bununla ilgili ne zaman ve kimlerden başlayarak uygulanması gerektiğiyle ilgili, yarın tartışılır. Bununla ilgili alınacak bir karar olduğunda zaten Bilim Kurulu sonrası açıklamayı yapmış oluruz." diye konuştu.

Aşılamanın 12 yaş altına düşüp düşmeyeceği sorusuna Koca, "Biz 18 yaş ve üstü vatandaşımızı tanımladık. 12 yaş ve 17 yaş arası çocuklarımızı ise tercihe bağlı olarak tanımlamış olduk. 12 yaş altı Türkiye'de düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönem için şu an için doğru olmaz. Gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim." cevabını verdi.