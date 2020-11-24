Tüm dünyada ve ülkemizde yükseliş eğilimindeki koronavirüse ilişkin yeni bir Bilim Kurulu toplantısı olacak mı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni koronavirüs önlemleri olacak mı aramaları da devam ediyor...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli değil. Toplantı genellikle çarşamba günleri düzenleniyor. Toplantının tarihiyle ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı geçtiğimiz hafta 17 Kasım tarihinde düzenlendi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.

Bu haftaki Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Toplantıyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.