Bilim Kurulu toplantısı ve akabinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılacak açıklamanın da saati belli oldu. Öte yandan bugün ki toplantıya aşı çalışmalarıyla iligli Prof. Dr. Uğur Şahin'de katılacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta yapılacak? Merak edneler için detayları haberimizde derledik. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak Bilim Kurulu toplantısının saati...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yurt genelinde hayata geçen kısıtlama ve vaka sayılarında görülen gerilemenin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de toplanacak. Toplantıya, BioNTech aşısının mimarı Prof. Dr. Uğur Şahin de davet edildi.

Toplantının ardından saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması düzenleyecek. Toplantı, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşecek.