Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Gözler Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlayacak? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklamasını saat kaçta yapacak? İşte merak edilenler...

BİLİM KURULU SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Normalleşme dönemine geçildiğinden beri insanların, sosyal mesafe kurallarına uymadığı, maskesiz dolaştığı dikkatlerden kaçmadı. Bilim Kurulu Toplantısı'nda bir takım kısıtlamaların yeniden gündeme geleceği iddialar arasında.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUMU

Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 50 bin 492 test yapıldı, 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 1302 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 381 bin 650, vaka sayısı 199 bin 906, vefat sayısı 5 bin 131 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1026, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 368, toplam iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 111 oldu.