Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! En az koronavirüs aşısı kadar önemli... 0:00 / 0:00

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Toplumda gıda, beslenme ve sağlık konularındaki bilimsel bilgilerin temel alınması amacıyla projeler yürüten Sabri Ülker Vakfı'nın ev sahipliğinde dijital olarak gerçekleşen Beslenme ve Sağlık İletişimi Konferansı, 17-18 Kasım'da dünyaca ünlü uzmanları bir araya getirdi.

KORONAYI YENEN BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÜNAL: KORONAVİRÜS SÜRPRİZ DEĞİL

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi olan ve kendisi de COVID-19'a yakalanıp hastalığı yenen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, insanlığın yüzyıllar boyu veba, kolera, sıtma, SARS gibi birçok hastalıkla mücadele ettiğini ve koronavirüsün aslında sürpriz olmadığını belirtti.

Dünyanın koronavirüse karşı iş birliği yaptığını ancak gelinen nokta itibarıyla salgının durdurulamadığını belirten Prof. Ünal, şunları söyledi: "Salgının durdurulması için maske, mesafe ve el hijyeni şart. Ancak tüm dünyada bu tedbirler düzgün bir şekilde uygulanamadı. Virüsün mutasyona uğraması, sürü bağışıklığı, etkin tedavi ve ilaç gibi seçenekler konuşulsa da, bu iş aşıyla hallolacak gibi duruyor. Aşıda umut vardır ama immün (bağışıklık) sistemini kuvvetli tutmak da çok önemli. Koronavirüs dünyayı yakıp yıkmaya devam ediyor. Maske, mesafe ve el hijyeninden vazgeçemeyiz. Temel sağlıklı yaşam kurallarını unutmamamız gerekiyor. Düzenli sağlık kontrolleri, mümkünse stresten uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, düzenli uyku, sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemli. Sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir immün sistemi demektir. İyi çalışan bir immün sistemi de koronavirüs başta olmak üzere tüm hastalıklara karşı en önemli gücümüzdür. C ve D vitaminlerinin bu hastalıkla mücadelede son derece önem taşıdığı bilimsel olarak kanıtlandı. Bu vitaminlere ek olarak yer vermek de çok önemli."

"VİTAMİN EKSİKLİĞİ COVID-19 HASTALIĞININ ŞİDDETİNİ ARTIRABİLİR"

Hohenheim Üniversitesi Biyolojik Kimya Bölümü ile Beslenme ve Gıda Güvenliği Merkez Başkanı Prof. Hans Konrad Biesalski, D vitamini eksikliğinin Covid-19 hastalığının şiddetini artırabileceğine dikkat çekerek, iç mekânlarda fazla vakit geçirenlerin de risk altında olduğunu vurguladı.

PANDEMİ SÜRECİ ALIŞKANLIKLARIMIZI DA DEĞİŞTİRDİ

Konferansta paylaşılan son dönem bir araştırmada, pandemi döneminde sağlıklı yaşam ve beslenmeyle ilgili pek çok alışkanlığın değiştiği de belirtildi. Türkiye'de yapılan çalışmaya göre pandemi döneminde;

*Sağlıklı beslenme eğilimi %19'dan %25'e yükseldi.

*Halkın %50'si 4 kilo aldığını, %10'u ise 4 kilo verdiğini belirtti.

*Atıştırma sıklığı %45; yatmadan 1-2 saat önce atıştırma sıklığı %10 arttı.

*Sık yemek pişirenlerin oranı %33'ten %80'e yükseldi ve yemek pişirmede sağlık hassasiyeti %91'lere ulaştı.

*Öğle yemeğini geç kahvaltı sebebiyle atlayanların oranı %32 arttı.

*Gıda takviyesi kullanım oranı %51'den %60'a yükseldi.

*Pandemi sebebiyle uyku düzeni %75 oranında bozuldu.

*Egzersiz yapanlar alışkanlıklarını korurken, evde spor yapanların oranı %54'ten %90'a yükseldi.

HARVARDLI PROF. VİSWANATH: SÖZ SAHİBİ OLANLARI BİR ŞEYİ YAZMADAN ÖNCE BİLİMSELLİĞİNİ KONTROL ETMELİ

Harvard Üniversitesi Sağlık İletişimi Departmanı Profesörü K. Vish Viswanath, yaşadığımız çağda bilim iletişiminin zorluklarını ve fırsatlarını anlattığı konuşmasında, "21.yy'da en büyük zorluklardan biri bilgi ekosisteminin kompleks yapısı. Doğruluğu kanıtlanmış haberin tanımı için birçok farklı görüş ve bakış açısı var. Toplumun bilimi anlamasında sosyal ve psikolojik bariyerler mevcut. Bunlar da insanların doğru bilgiye bakışları üzerinde etkili oluyor. Bu durumun çözümü için iletişim kanallarında söz sahibi olanların bir bilgiyi yaymadan önce onun bilimselliğini tartması, toplum sağlığının geleceğinde çok önemli bir rol oynuyor" dedi.

FAO TÜRKİYE TEMSİLCİSİ DR. SELIŞIK: 44 ÜLKE DIŞARIDAN GIDA DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYUYOR

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile FAO destekçisi ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak ise, tarım ve beslenme gerçekleri üzerine son dönem gelişmelerini aktardı.

Dr. Ayşegül Selışık dünya genelinde 185 ülkede COVID-19 bulunduğunu, bunlardan 44 ülkenin dışarıdan gıda desteğine ihtiyaç duyduğunu aktardı ve küresel gıda ticaretinin sekteye uğraması halinde bu ülkelerin çok zor durumda kalacağını vurguladı. Türkiye'nin dünyanın en büyük yedinci tarım üreticisi olduğunu söyleyen Selışık, "Küresel dalgalanmalardan etkilenmemiz güçlü bir olasılık. Ancak gıda arzı ve güvenliğinde kısa ve orta vadede bir sıkıntı beklenmiyor. Türkiye Avrupa, Orta Doğu, Avrasya ve Orta Asya'nın en büyük gıda tedarikçilerinden biri. Nakliye yolları tıkanırsa üretici de olumsuz etkilenecek" dedi. Karşılaşılacak zorlukların aşılması için bazı öneriler sunan Selışık, "Gıda zincirinde sevkiyat ve teslimat için erişim noktaları planlanmalı. İletişimi kolaylaştırmak için dijital uygulamalar geliştirilmeli. COVID-19 sürecinde yaşanan arz zincirlerindeki kesintiler ve karantina önlemleri gıda kaybı ve israfında önemli artışlara neden oldu. Bu nedenle, özel sektörün de katılımıyla yenilikçi iş modelleri oluşturulmalı ve bu modeller yeni yaklaşımlarla finanse edilmelidir. Ayrıca, gıda bankacılığı seçeneği değerlendirilmeli" diye konuştu.

İki gün süren konferansın sonuç bildirgesi web sitesinde yayınlanacak.