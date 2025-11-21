Habertürk
        Bilim tarlaya indi! Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden köylüye uygulamalı zeytin hasadı eğitimi

        Bilim tarlaya indi! Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden köylüye uygulamalı zeytin hasadı eğitimi

        Kilis 7 Aralık Üniversitesi, "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında bilimi kampüs duvarlarının dışına taşıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 14:43 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:43
        YÖK duyurdu! Bilim tarlaya indi
        Otluca Köyü'nde gerçekleştirilen buluşmada akademisyenler ve köy halkı bir araya gelerek, bölgenin yeşil altını zeytinin hasat ve işleme tekniklerini sahada deneyimledi.

        "Kilis Zeytin Hasadı Yöntem ve Teknikleri" başlıklı etkinlikte, bölge tarımının belkemiği olan zeytinin dalından sofraya uzanan yolculuğu bilimsel veriler ışığında ele alındı.

        Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Koç ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Üretim Seraları Sorumlusu Yüksek Ziraat Mühendisi Kadir Çelik'in konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte köy halkı, tarımsal üretim süreçlerini yerinde gözlemleyerek bölgenin zeytin ve zeytinyağı kültürünü uygulamalı biçimde tanıma imkânı buldu.

