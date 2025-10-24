Habertürk
Habertürk
        Bilkent Şehir Hastanesi'nden 'deli dana' açıklaması

        Bilkent Şehir Hastanesi'nden 'deli dana' açıklaması

        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, hastanede deli dana hastalığı şüphesiyle bir hastanın yoğun bakıma alındığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, deli dana hastalığına yönelik net bir klinik tabloya rastlanmadığı, tetkiklerin devam ettiği kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 17:37 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:37
        Bilkent Şehir Hastanesi'nden 'deli dana' açıklaması
        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde deli dana hastalığı olarak bilinen Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD) şüphesiyle bir hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğüne ilişkin haberler yer aldığı belirtildi.

        "HASTAMIZ İZLENMEKTEDİR"

        Açıklamada, "Konuya ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda; haberlere konu edilen hastanın, hastanemizin Nöroloji Kliniği tarafından takip edilmekte olduğu, ancak tanının henüz kesinleşmediği belirlenmiştir. Yapılan klinik değerlendirmelerde ve laboratuvar bulgularında, Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (CJD) yönünde net bir klinik tabloya rastlanmamıştır. Hastamız, nörolojik bulgularının yanı sıra farklı branşlara ait olabilecek olası rahatsızlıklar açısından da izlenmektedir. Mevcut klinik tabloya yol açabilecek birden fazla olasılık bulunmakta olup, kesin tanıya ulaşmak ve uygun tedaviyi belirlemek amacıyla çok yönlü tıbbi inceleme süreci titizlikle sürdürülmektedir.

        Tanısı kesinleşmemiş bir hastaya ait yapılan bu tür haberler, vatandaşlarımız arasında gereksiz endişeye ve bilgi kirliliğine neden olabileceğinden, konuya ilişkin bilgilendirmelerin yalnızca resmi kanallar üzerinden takip edilmesi önem arz etmektedir. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tüm tanı ve tedavi süreçleri, ilgili uzman hekimler tarafından bilimsel esaslar, etik kurallar ve Sağlık Bakanlığı protokollerine uygun biçimde yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği, hastanemizin önceliğidir" ifadelerine yer verildi.

