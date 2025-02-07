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        Haberler Dünyadan Bill Gates 27 yıllık eşinden boşanmasına "En büyük pişmanlığım" demişti! Yeni aşkıyla ilgili ilk kez konuştu: Birlikte çok eğleniyoruz

        Bill Gates yeni aşkıyla ilgili ilk kez konuştu: Birlikte çok eğleniyoruz

        Üç çocuğunun annesi olan 27 yıllık eşi Melina Gates'ten boşanmasının hayattaki en büyük pişmanlığı olduğunu itiraf eden Bill Gates, yeni aşkıyla çok mutlu. Milyarder iş insanı, iki yıldır birlikte yeni aşkı Paula Hurd hakkında ilk kez konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 10:07 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:07
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        Bill Gates, yeni aşkıyla ilgili ilk kez konuştu. Microsoft'un kurucusu olan dünyanın en zengin girişimcileri arasında yer alan 69 yaşındaki Gates, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Paula Hurd hakkında ilk kez yorum yaptı.

        "Paula adında ciddi bir kız arkadaşım olduğu için şanslıyım" diyen Bill Gates; "Birlikte çok eğleniyoruz. Olimpiyatlara gittik ve daha pek çok eğlenceli şey yaptık" diye konuştu.

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        Bill Gates, 27 yıllık eşi Melinda Gates'ten boşandıktan iki yıl sonra, Şubat 2023'te Hurd ile ilişki yaşamaya başladı. Hurd da eski Oracle CEO'su olan eşi Mark Hurd'ın ölümünden dört yıl sonra yeni bir ilişkiye başlamış oldu.

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        Bill Gates ile Paula Hurd, çift olarak ilk kez Nisan 2024'te 'bilimin Oscar'ları' olarak bilinen Breakthrough Ödülleri töreninde kırmızı halıya birlikte çıkmıştı.

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        Milyarder iş insanı Bill Gates, geçtiğimiz haftalarda The Times of London'a verdiği röportajda, keyfinin yerinde olduğunu söylerken, Melinda French Gates ile 27 yıllık evliliklerini sona erdirmelerinin en çok pişmanlık duyduğu hatası olduğunu dile getirmişti.

        Gates, “Boşanma meselesi ben ve Melinda için en az iki yıl boyunca berbat bir şeydi” derken her zaman 45 yıldır evli olan kendi ebeveynleri gibi bir evlilik umduğunu anlatmıştı.

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        “Yaptığınız şeylerin derin anılara dönüşmesi, derinleşmesi ve birlikte çocuk sahibi olmak gibi unsurlar nedeniyle tüm yetişkin hayatınızı tek bir kişiyle geçirmenin harika bir tarafı var" diyen Bill Gates, hayatı boyunca yaşadığı başarısızlıkların en başına koyacağı meselenin, kamuoyunun gözü önünde tüm boşanma sürecini yaşaması olduğunu belirtti.

        Melinda French Gates ile Bill Gates, 1994'te evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Jennifer 28 yaşında, Rory 25, Phoebe ise 22 yaşında.

        #bill gates
        #microsoft
        #bill gatesin sevgilisi
        #melina gates
        #Paula Hurd
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