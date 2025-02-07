Bill Gates, yeni aşkıyla ilgili ilk kez konuştu. Microsoft'un kurucusu olan dünyanın en zengin girişimcileri arasında yer alan 69 yaşındaki Gates, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Paula Hurd hakkında ilk kez yorum yaptı.

"Paula adında ciddi bir kız arkadaşım olduğu için şanslıyım" diyen Bill Gates; "Birlikte çok eğleniyoruz. Olimpiyatlara gittik ve daha pek çok eğlenceli şey yaptık" diye konuştu.