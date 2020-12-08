Hedefi zengini de fakiri de aşılamak 0:00 / 0:00

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Microsoft Kurucusu Bill Gates Singapur Fintech Festival'inde koronavirüs salgını ve aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gates 2021 baharı itibarıyla 6 farklı koronavirüs aşısının gerekli onayları alıp dağıtıma hazır hale gelmesini beklediğini ifade etti. Pfizer-BioNTech aşısının aynında önümüzdeki aylarda Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax firmalarının geliştirdiği aşıların da onaylanacağını tahmin ettiğini söyledi.

2021 yılında olabildiğince fazla aşının dağıtılmasını amaçladıklarını belirten Gates "Böylece 2022 yılında gelişmekte olan ülkelerde bile salgın sona erecektir. Aşının eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamamız gerekiyor. Ne kadar zengin olduğunuz aşıya erişim imkanınızı belirlememeli. İşte burada bizim vakfımız ( Bill & Melinda Gates Vakfı) devreye giriyor" ifadelerini kullandı.

HİNTLİ ÜRETİCİYLE ÇALIŞIYOR

Bill & Melinda Gates Vakfı halihazırda dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan merkezli Serum Institute ile AstraZeneca'nın aşısını olabildiğince fazla kişiye dağıtmak üzere çalışmalara başladı. Gates, Serum ile Novavax'ın aşısı için de benzer bir işbirliğine imza atacaklarını açıkladı. Johnson & Johnson'ın aşı adayı için ise başka bir üreticiyle görüştüklerini beyan etti.

AŞIYLA BERABER ESKİ BÜYÜME ORANLARINA DÖNÜLECEK

Aşıların geniş ölçekte dağıtılmasıyla dünyanın salgın öncesi büyüme rakamlarına dönmesini beklediğini söyleyen Bill Gates sözlerine şöyle devam etti: "Salgın, sağlık sistemleri, ölüm oranları, eğitim ve ekonomik istikrara dünya genelinde büyük bir darbe vurdu. Negatif olmamaya çalışıyorum ancak salgın olmasaydı, örneğin 2030 yılında daha fazla ilerlemiş olacaktık."

Finansal hizmetlere erişim konusunda da açıklamalarda bulunan Bill Gates "Bugün dünyada 1.7 milyardan fazla insanın resmi finansal sisteme erişimi bulunmuyor. Yüksek gelirli ülkelerde yetişkinlerin yüzde 94'ünün banka hesabı bulunurken, düşük gelirli ülkelerde bu oran yüzde 35'e düşüyor. Vakfımızın kaynaklarının yüzde 70'ini sağlık ve ilgili bilimsel çalışmalara harcıyoruz. Ancak yoksulluktan kurtulmayla finansal hizmetlere erişim arasındaki bağlantı sebebiyle vakıf odağını, dijital ödeme araçlarıyla bu hizmetlere yoksulların erişimini sağlamaya kaydırdı" ifadelerini kullandı