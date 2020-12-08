Hedefi zengini de fakiri de aşılamak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamBill Gates'ten 'koronavirüs aşısı' açıklaması - haberler
ABONE OL

Bill Gates'ten 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamada bulunan Bill Gates 2021 yılında olabildiğince fazla aşının dağıtılmasını amaçladıklarını belirtti. Gates "Böylece 2022 yılında gelişmekte olan ülkelerde bile salgın sona erecektir. Aşının eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamamız gerekiyor. Ne kadar zengin olduğunuz aşıya erişim imkanınızı belirlememeli. İşte burada bizim vakfımız devreye giriyor" dedi.

Bill Gates'ten 'koronavirüs aşısı' açıklaması - haberler
Hedefi zengini de fakiri de aşılamak
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Microsoft Kurucusu Bill Gates Singapur Fintech Festival'inde koronavirüs salgını ve aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gates 2021 baharı itibarıyla 6 farklı koronavirüs aşısının gerekli onayları alıp dağıtıma hazır hale gelmesini beklediğini ifade etti. Pfizer-BioNTech aşısının aynında önümüzdeki aylarda Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax firmalarının geliştirdiği aşıların da onaylanacağını tahmin ettiğini söyledi.

2021 yılında olabildiğince fazla aşının dağıtılmasını amaçladıklarını belirten Gates "Böylece 2022 yılında gelişmekte olan ülkelerde bile salgın sona erecektir. Aşının eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamamız gerekiyor. Ne kadar zengin olduğunuz aşıya erişim imkanınızı belirlememeli. İşte burada bizim vakfımız ( Bill & Melinda Gates Vakfı) devreye giriyor" ifadelerini kullandı.

HİNTLİ ÜRETİCİYLE ÇALIŞIYOR

Bill & Melinda Gates Vakfı halihazırda dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan merkezli Serum Institute ile AstraZeneca'nın aşısını olabildiğince fazla kişiye dağıtmak üzere çalışmalara başladı. Gates, Serum ile Novavax'ın aşısı için de benzer bir işbirliğine imza atacaklarını açıkladı. Johnson & Johnson'ın aşı adayı için ise başka bir üreticiyle görüştüklerini beyan etti.

AŞIYLA BERABER ESKİ BÜYÜME ORANLARINA DÖNÜLECEK

Aşıların geniş ölçekte dağıtılmasıyla dünyanın salgın öncesi büyüme rakamlarına dönmesini beklediğini söyleyen Bill Gates sözlerine şöyle devam etti: "Salgın, sağlık sistemleri, ölüm oranları, eğitim ve ekonomik istikrara dünya genelinde büyük bir darbe vurdu. Negatif olmamaya çalışıyorum ancak salgın olmasaydı, örneğin 2030 yılında daha fazla ilerlemiş olacaktık."

Finansal hizmetlere erişim konusunda da açıklamalarda bulunan Bill Gates "Bugün dünyada 1.7 milyardan fazla insanın resmi finansal sisteme erişimi bulunmuyor. Yüksek gelirli ülkelerde yetişkinlerin yüzde 94'ünün banka hesabı bulunurken, düşük gelirli ülkelerde bu oran yüzde 35'e düşüyor. Vakfımızın kaynaklarının yüzde 70'ini sağlık ve ilgili bilimsel çalışmalara harcıyoruz. Ancak yoksulluktan kurtulmayla finansal hizmetlere erişim arasındaki bağlantı sebebiyle vakıf odağını, dijital ödeme araçlarıyla bu hizmetlere yoksulların erişimini sağlamaya kaydırdı" ifadelerini kullandı

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Korona salgını varlıklılara 704 milyar getirdi
İŞ-YAŞAM704 milyarlık pandemi katkısı
Bakan Varank: Gelişen piyasalara yönelen sermaye akışından en fazla faydalanan ülkelerdeniz
İŞ-YAŞAM'Stratejimizde son aşamaya geldik'
Bakan Pekcan: 81 ilimiz uluslararası yatırımcılar için potansiyel yatırım alanı
İŞ-YAŞAM'81 ilimizde de potansiyel yatırım alanı var'
Bakan Elvan: Ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık
İŞ-YAŞAM'Para ve maliye politikalarımız eş güdüm içinde ...
Bakan Selçuk: SED ödemelerini bugün itibariyle hesaplara yatırıyoruz
İŞ-YAŞAMSED ödemeleri bugün hesapta
Musluğu açtılar! Tam 707 milyar dolar - Haberler
İŞ-YAŞAMJaponya musluğu açtı
IMF'den finansal istikrara yönelik "siber risk" uyarısı
İŞ-YAŞAMIMF'den finansal istikrara yönelik "siber risk" ...
TMO, hububat satışına aralıkta da devam edecek
İŞ-YAŞAMTMO'dan hububat satışı
AKİB'den kasım ayında 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAMKasımın lideri demir çelik
'İstanbul Havalimanı'nda mahsuplaşma gündeme gelebilecek'
İŞ-YAŞAM'İstanbul Havalimanı' açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X