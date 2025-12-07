Habertürk
        Bill Gates, yapay zekanın insanlığı sağlık alanında olağanüstü dönüm noktasına taşıyacağını belirtti | Sağlık Haberleri

        Bill Gates, yapay zekanın insanlığı sağlık alanında olağanüstü dönüm noktasına taşıyacağını belirtti

        Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, yapay zeka başta olmak üzere modern teknolojilerin insanlığa, sağlık alanında olağanüstü bir dönüm noktasına ulaşma fırsatı sunacağını vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 10:07 Güncelleme: 07.12.2025 - 10:07
        Bill Gates, yapay zekanın insanlığı sağlık alanında olağanüstü dönüm noktasına taşıyacağını belirtti
        Gates, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2025'te konuştu.

        Son 20 yılda çocuk ölüm oranlarının yıllık 10 milyondan 5 milyonun altına düşürülmesi konusunda ilerleme sağlandığını kaydeden Gates, 2024'te 4,6 milyon olan çocuk ölüm oranının bu sene 4,8 milyonu bulduğunu belirtti.

        Gates, yoksul ülkelerde etkili bir sağlık sistemi kurmanın kişi başına yılda en fazla 100 dolara mal olacağını ifade ederek bu sayede tedavi edilebilir veya önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin yüzde 95'inin önlenebileceğini vurguladı.

        Çatışma bölgelerinde 100 milyondan fazla insanın yaşadığını anımsatan Gates, bu durumun sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırdığını aktardı.

        YAPAY ZEKAYLA SAĞLIKTA YENİ TEKNOLOJİLER

        Gates, yapay zeka gibi modern teknolojilerin insanlığa, sağlık alanında olağanüstü bir dönüm noktasına ulaşma fırsatı sunacağına değindi.

        Afrika ve Asya'daki diller de dahil olmak üzere çeşitli dünya dillerini ve lehçelerini anlayabilecek yapay zeka modelleri geliştirmesi için yapay zeka şirketlerine fon sağladıklarını dile getiren Gates, bu sayede kullanıcıların kendi ana dillerinde doktorlara ve uzmanlara uzaktan danışabileceklerini açıkladı.

        Gates, bu neslin, çocuk ölümlerinin önüne geçebileceğini, yoksulluğu ve çocuk felcini ortadan kaldırabileceğini, sıtma, HIV ve AIDS gibi hastalıkların yüzde 95'inden fazlasını azaltabileceğini sözlerine ekledi.

