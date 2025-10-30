Billie Eilish milyarderlere seslendi

23 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, 29 Ekim’de düzenlenen WSJ. Magazine Innovator Awards gecesinde 'Müzik Yenilikçisi' ödülünü alırken yaptığı konuşmayla yankı uyandırdı.

"PARANIZ İYİ ŞEYLER İÇİN KULLANIN"

Eilish, sahnede yaptığı anlamlı konuşmada toplumsal duyarlılığa dikkat çekti. Şarkıcı; "Dünya şu anda gerçekten zor bir dönemden geçiyor. İnsanların her zamankinden daha fazla yardıma ve empatiye ihtiyacı var. Eğer paranız varsa, bunu iyi şeyler için kullanın; gerçekten ihtiyacı olan insanlara verin."

"KÖTÜ BİR NİYETİM YOK AMA PARALARINIZI BAĞIŞLAYIN"

Sözlerine salondakilere dönerek devam eden Eilish, çarpıcı bir çıkışta bulundu; "Hepinizi seviyorum ama burada benden çok daha zengin olan birkaç kişi var. Eğer milyarderseniz, neden hâlâ milyardersiniz? Kötü bir niyetim yok ama paralarınızı bağışlayın."

ZUCKERBERG EILISH'İ ALKIŞLAMADI

Bu ifadeler, New York Modern Sanat Müzesi’nde düzenlenen gecede kısa bir sessizlik ve ardından hafif alkışlarla karşılandı. Davetliler arasında Mark Zuckerberg, Priscilla Chan, Hailey Bieber, Spike Lee, George Lucas, Ben Stiller, Chris Rock, Tory Burch, Questlove ve Karlie Kloss gibi ünlü isimler yer alıyordu. Görgü tanıklarına göre, Zuckerberg Eilish’in sözleri sırasında alkışlamadı.