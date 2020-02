Billie Eilish'in Bond şarkısı çıktı

Daniel Craig'in son kez efsanevi ajan 007'yi canlandıracağı 25. James Bond filmi 'No Time to Die'ın yeni şarkısı görücüye çıktı.

Grammy ödüllü 18 yaşındaki Billie Eilish'in ağabeyi Finneas O’Connor ile birlikte yazdığı ve seslendirdiği 'No Time to Die' adlı şarkı filmin hayranlarından tam not aldı.

Bir Bond filmi şarkısını seslendiren en genç isim olan Eilish'in şarkısı, 007'nin eski maceraları 'Goldfinger' ve 'Diamonds Are Forever'ın tema şarkılarına benzetildi. Billie Eilish, No Time to Die şarkısını ilk kez canlı olarak BRIT Ödülleri’nde seslendirecek. Filmin müziklerini besteleyen Hans Zimmer da orkestrası ile birlikte genç şarkıcıya eşlik edecek.

Yönetmenliğini Cary Fukunaga'nın yaptığı, Fleabag dizisinin yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge'in senaryosuna katkı verdiği, Bohemian Rhapsody'yle Oscar kazanan Rami Malek'in kötü adamı canlandırdığı filmde Lea Seydoux da Bond Kızı Dr. Madeleine Swann'ı oynuyor.

Daniel Craig'in son kez James Bond olarak kamera karşısına geçtiği No Time to Die 3 Nisan'da vizyona girecek.