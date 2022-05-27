Billur Kalkavan: Korsan'ımı 2 gün önce cennete uğurladık

"Korsan'ımı 2 gün önce cennete uğurladık" 0:00 / 0:00

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Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, kedisi 'Korsan'ın acısıyla sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde tedavisinin olumlu geçtiğini ifade eden Kalkavan, üzücü haberi sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımla dile getirdi.

"KORSAN'IMI 2 GÜN ÖNCE CENNETE UĞURLADIK"

Ünlü oyuncu, "18 yıldır bana hayat arkadaşlığı yapan 'Korsan’ımı 2 gün önce cennete uğurladık. Bunca kediye hizmet ettim, bu kadar efendi, yumuşak, sevecen bir kedi görmedim. Kediler şifacıdır, 'Korsan’ın sağlığı tam 1,5 sene önce bozulmaya başladı. Benim hastalığımın başladığı zamana denk geliyor ve benden birçok pisliği aldığına inanıyorum. Sayesinde bu kadar kolay atlatıyorum. Ardında kalan 6 kedimiz ve kendi adımıza 'Korsan’ı hep minnetle anacağız." ifadelerini kullandı.

Billur Kalkavan, ardından sözlerini, "Acı çekmiyorum çünkü kedilerin ortalama ömrü 15 senedir. 'Korsan' sınırları zorladı ve 18 sene kalmayı başardı. Özleyeceğim, o kadar..." şeklinde noktaladı.

"BİR RİCAM VAR"

Öte yandan Billur Kalkavan, daha önce sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti. Sevenlerinden de bir ricada bulunan oyuncu, şunları söylemişti:

Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim. Hamdi Alkan‘ımın ve Enver Aysever'imin paylaşımlarından sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti, herkesten Allah razı olsun. Sadece bir ricam var. Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiç bir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler, vb. şeyler çok ters tepebilir. Herkese sonsuz teşekkürler.

"GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK"

59 yaşındaki Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan duyurmuştu. Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.