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YORUM KURALLARINI OKUDUM

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? BİLSEM sınav giriş belgeleri e-okul üzerinden yayınlandı mı?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavına girecek öğrenciler e-okul üzerinden yayınlanacak sınav giriş belgelerini bekliyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavına, grup tarama sınavını geçen öğrenciler girecek. Bireysel değerlendirme sınavı genel zihinsel yetenek, müzik ve resim alanlarında yapılacak. Peki BİLSEM sınavı ne zaman?

BİLSEM

BİLSEM sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı? sorusu, aday olan öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Grup tarama sınavını başarıyla geçen öğrenciler BİLSEM bireysel değerlendirme sınavına girmeye hak kazandı. MEB'in açıkladığı takvimde de BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı için giriş belgelerinin bugün e-okul üzerinden açıklanacağı yer alıyor. Peki sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte BİLSEM sınavına dair detaylar...

BİLSEM SINAVI GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri MEB'in duyurduğu takvime göre bugün erişime açılacak. BİLSEM bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler e-okul üzerinden giriş yaptıkları takdirde, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı giriş belgesine erişim sağlayabilirler...

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

MEB'in 2019 BİLSEM sınav takvimine göre, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı 13 Mayıs - 2 Ağustos tarihleri arasında belirlenen sınav merkezlerinde adayların katılımıyla gerçekleşecek. 

MEB BİLSEM TAKVİMİ 2019

 

BİLSEM'LERDE GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapacak öğretmenlerin mülakat sonuçları açıklandı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenlerin mülakat sonuçlarına ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruda, BİLSEM'lerde görev yapmak için 6 bin öğretmenin başvuru yaptığı, bin 840 öğretmenin mülakata alındığı, 845 öğretmenin de tercih yapmaya hak kazandığı belirtildi.

Buna göre, mülakatı geçen öğretmenlerin 27-31 Mayıs arasında tercih yapması gerekiyor.

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