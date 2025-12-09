BİLSEM için geri sayım devam ediyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilen BİLSEM sınavlarının giriş yerleri öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Kılavuz doğrultusunda ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 9 Aralık bugün e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayınlanacak. Peki, BİLSEM giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgeleri nereden alınır, ön değerlendirme sınavı ne zaman? İşte, 2025-2026 BİLSEM giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihi…