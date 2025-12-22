BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat'ta açıklanacak. Böylece bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler belli olacak.

Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde elektronik ortamda tablet bilgisayarlar üzerinden 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireyseldeğerlendirme uygulamalarına alınacak.

Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacaktır. Ancak uygulamalar RAM’ların ve BİLSEM’lerin fiziki koşullarının uygun olmaması durumunda uygulamanın gerçekleştirileceği kurumun ilgili RAM’ların ve BİLSEM’lerin sorumluluk bölgesinde bulunması şartı ile il tanılama sınav komisyonunun kararı doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.

Resim ve müzik yetenek alanlarında uygulamaya alınacak öğrenciler, giriş belgelerinde belirtilen saatten 30 dakika önce; genel zihinsel yetenek alanında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saatte uygulama merkezlerinde hazır bulunacaklardır. Öğrenciler giriş belgelerindeki randevu saatinden en fazla 15 dakikaya kadar yaşanan gecikmelerde değerlendirmeye alınacaktır. Ancak bu sürenin aşılması durumunda kurum müdürlükleri tarafından tutanak tutularak öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.