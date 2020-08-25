BİLSEM sınavları ile ilgili hem öğrenciler hem veliler sınav tarihlerini merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre BİLSEM sınav tarihleri ve sınav sonuçlarına ilişkin detaylara yer verildi. İşte BİLSEM sınavı ile ilgili merak edilenler...

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu", COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında revize edilmiş olup güncellenen takvim 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 4 Ocak’ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim’e kadar devam edecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020’ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.



İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.