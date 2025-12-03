Habertürk
Habertürk
        BİLSEM TAKVİMİ 2026: BİLSEM ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor? MEB BİLSEM sınav ve başvuru tarihleri

        BİLSEM ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor?

        BİLSEM başvuruları ve sınav süreci için geri sayım başladı. Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri için 2025-2026 takvimi işlemeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ön değerlendirme randevuları 28 Kasım itibarıyla sürerken, öğrenciler başvuru sonrası grup tarama ve bireysel değerlendirme aşamalarına katılacak. Peki, bu yıl BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihte sona erecek? İşte BİLSEM takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 19:41 Güncelleme: 03.12.2025 - 19:43
        BİLSEM ne zaman?
        Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğrenci alımı için süreç resmen başladı. Özel yetenekli öğrenciler için düzenlenen BİLSEM sınavı kapsamında ön değerlendirme uygulamaları 28 Kasım’dan bu yana devam ederken, gözler 2025-2026 sınav takvimine çevrildi. Öğrenciler başvuruların ardından grup tarama ile bireysel değerlendirme aşamalarına dahil olacak. Peki, BİLSEM başvurusu hangi tarihte bitecek ve sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

        BİLSEM’e öğrenci aday gösterme süreci, öğretmenler tarafından e-okul üzerinden doldurulan gözlem formlarıyla resmen başlıyor. Bilsem takvimi ise şöyle;

        21-27 Kasım 2025: İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri tarafından Gözlem Formlarının Doldurulması (Aday gösterme).

        28 Kasım - 08 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması.

        09 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin Giriş Belgelerinin yayımlanması.

        15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri aralığında ise ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.

        27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.

        BİLSEM BİREYSEL SINAVI 2026 NE ZAMAN?

        30 Mart 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

        06 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri aralığında bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak.

        Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

        27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

        BİLSEM NEDİR?

        Bilim ve Sanat Merkezi, örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel yetenek (zihinsel), görsel sanatlar veya müzik alanında özel yetenekli olduğu uzmanlar tarafındantanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak içinokul saatleri dışında destek eğitimi vermek üzere açılmış olan bağımsız bir özel eğitim kurumudur. Bilim ve Sanat Merkezleri örgün okullara alternatif bir eğitim kurumu değil, örgün eğitim kurumlarını destekleyici bir eğitim kurumudur.

