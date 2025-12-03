Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğrenci alımı için süreç resmen başladı. Özel yetenekli öğrenciler için düzenlenen BİLSEM sınavı kapsamında ön değerlendirme uygulamaları 28 Kasım’dan bu yana devam ederken, gözler 2025-2026 sınav takvimine çevrildi. Öğrenciler başvuruların ardından grup tarama ile bireysel değerlendirme aşamalarına dahil olacak. Peki, BİLSEM başvurusu hangi tarihte bitecek ve sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

BİLSEM’e öğrenci aday gösterme süreci, öğretmenler tarafından e-okul üzerinden doldurulan gözlem formlarıyla resmen başlıyor. Bilsem takvimi ise şöyle;

21-27 Kasım 2025: İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri tarafından Gözlem Formlarının Doldurulması (Aday gösterme).

28 Kasım - 08 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması.

09 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin Giriş Belgelerinin yayımlanması.

15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri aralığında ise ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.

27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.

BİLSEM BİREYSEL SINAVI 2026 NE ZAMAN?

30 Mart 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.