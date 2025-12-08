Türkiye genelinde binlerce öğrenci ve velinin merakla takip ettiği BİLSEM sürecinde geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim yılı için yürütülen öğrenci seçme takvimi işlemeye devam ederken, 28 Kasım’da başlayan ön değerlendirme uygulamaları sürüyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, yetenek alanlarına göre ilk olarak grup taramaya, ardından bireysel değerlendirme aşamasına alınacak. Gözler şimdi başvuruların biteceği tarih ile sınav giriş belgelerinin açıklanacağı güne çevrildi. İşte detaylar...

BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

BİLSEM’e öğrenci aday gösterme süreci, öğretmenler tarafından e-okul üzerinden doldurulan gözlem formlarıyla resmen başlıyor. Bilsem takvimi ise şöyle;

REKLAM

21-27 Kasım 2025: İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri tarafından Gözlem Formlarının Doldurulması (Aday gösterme).

28 Kasım - 08 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması.

09 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin Giriş Belgelerinin yayımlanması.

15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri aralığında ise ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.

27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.