        BİLSEM TARİHİ 2026: BİLSEM ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor? MEB BİLSEM sınav ile başvuru tarihleri açıklandı!

        BİLSEM tarihi: BİLSEM ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor?

        Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2025-2026 dönemi başvuru ve değerlendirme süreci hız kesmeden sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ön değerlendirme randevuları 28 Kasım'da başlamıştı ve süreç yaygın şekilde devam ediyor. Başvuru yapan öğrenciler, ön aşamaların ardından grup tarama ve bireysel değerlendirme sınavlarına katılacak. Peki, bu yıl BİLSEM başvuruları ne zaman son bulacak ve adaylar sınav giriş belgelerine ne zaman ulaşacak? İşte detaylar...

        Giriş: 08.12.2025 - 20:24 Güncelleme: 08.12.2025 - 20:24
        BİLSEM tarihi
        Türkiye genelinde binlerce öğrenci ve velinin merakla takip ettiği BİLSEM sürecinde geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim yılı için yürütülen öğrenci seçme takvimi işlemeye devam ederken, 28 Kasım’da başlayan ön değerlendirme uygulamaları sürüyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, yetenek alanlarına göre ilk olarak grup taramaya, ardından bireysel değerlendirme aşamasına alınacak. Gözler şimdi başvuruların biteceği tarih ile sınav giriş belgelerinin açıklanacağı güne çevrildi. İşte detaylar...

        BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

        BİLSEM’e öğrenci aday gösterme süreci, öğretmenler tarafından e-okul üzerinden doldurulan gözlem formlarıyla resmen başlıyor. Bilsem takvimi ise şöyle;

        21-27 Kasım 2025: İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri tarafından Gözlem Formlarının Doldurulması (Aday gösterme).

        28 Kasım - 08 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması.

        09 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin Giriş Belgelerinin yayımlanması.

        15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri aralığında ise ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.

        27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.

        BİLSEM BİREYSEL SINAVI 2026 NE ZAMAN?

        30 Mart 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

        06 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri aralığında bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak.

        Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

        27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

        BİLSEM NEDİR?

        Bilim ve Sanat Merkezi, örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel yetenek (zihinsel), görsel sanatlar veya müzik alanında özel yetenekli olduğu uzmanlar tarafındantanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak içinokul saatleri dışında destek eğitimi vermek üzere açılmış olan bağımsız bir özel eğitim kurumudur. Bilim ve Sanat Merkezleri örgün okullara alternatif bir eğitim kurumu değil, örgün eğitim kurumlarını destekleyici bir eğitim kurumudur.

