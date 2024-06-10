Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 11-14 Haziran 2024 kataloğu: Bu hafta Haziran'a özel yeni BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı

        BİM 11-14 Haziran 2024 kataloğu yayında! BİM aktüel indirimli ürünler listesi belli oldu

        BİM aktüel ürünler kataloğu marketin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. BİM'de bu hafta birçok ürün indirime girerken, indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. BİM kataloğunda bu hafta; temel gıdadan temizlik malzemelerine, kıyafetten kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürün alışverişseverlerle buluşuyor. İşte, 11-14 Haziran 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 15:28 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Haftanın BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısının beğenisine sunuldu. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 11-14 Haziran 2024 BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM 11 HAZİRAN 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        Sek Yarım Yağlı Yoğurt - 149,50 TL

        Banvit Piliç Salam - 49,50 TL

        Banvit Piliç Jumbo Sosis - 45 TL

        Aknaz Lor Peyniri - 49,50 TL

        Sanitta Kekik - 12,50 TL

        Tat Domates Salçası - 29,90 TL

        Keskinoğlu Chicken Rings - 75 TL

        Akdo Dondurma Sade - 90 TL

        Freshoven Katmer - 29,50 TL

        2

        Casilli Crop-Tayt Takım - 275 TL

        Casilli Sütyen - 155 TL

        Sleepy Bebek Bezi - 209 TL

        Ivory Islak Havlu - 45 TL

        Conform Bato Kadın - 35 TL

        Conform Ribana Atlet - 45 TL

        Comfort Patik Çorap - 90 TL

        Comfort Family Atlet-Slip Takım - 109 TL

        Step Bebek Soket Çorap - 45 TL

        3

        Omo Active Toz Deterjan - 329 TL

        Fax Sıvı Sabun - 65 TL

        Queen Bambu 16'lı - 139 TL

        Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı - 135 TL

        Molped Günlük Hijyenik Ped - 69,50 TL

        Macromax Fermuarlı Poşet - 29,50 TL

        Men's Best Roll-On - 59 TL

        Parex Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri - 49,50 TL

        Elidor Bakım Kürü - 109,50 TL

        Elidor Şampuan - 79 TL

        4

        BİM AKTÜEL 14 HAZİRAN 2024 KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

        Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört - 279 TL

        Hambez Pantolon - 169 TL

        Erkek Kol Saati ve Bileklik Set - 239 TL

        Deri Kemer - 179 TL

        Deri Cüzdan - 299 TL

        Erkek Çanta - 149 TL

        Masa Maçı Oyunu - 229 TL

        Erkek Spor Tişort - 189 TL

        Erkek Spor Şort - 139 TL

        5

        Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı - 4.299 TL

        Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi - 3.499 TL

        Kumtel Vakum Makinesi - 799 TL

        S10 Vacuum Mop Pro Cleaner Akıllı Robot - 9.999 TL

        Keysmart 2'li Türk Kahve Makinesi - 4.999 TL

        Fakir Sport Blender ve Sürahi - 1.299 TL

        Erinöz 5 Parça Rimini Oturma Grubu - 8.999 TL

        Gaz Lambası - 329 TL

        Relax Çelik Termos - 399 TL

        8 Kanat Hologramlı Rüzgar Gülü - 39 TL

        6

        Ape Ryder Bonobo Elektrikli Bisiklet - 49.999 TL

        KUBA Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet - 17.999 TL

        Corby Elektrikli Motosiklet - 10.999 TL

        HP Victus i5 Gaming Laptop - 25.999 TL

        Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu - 19.999 TL

        Geske Yüz Temizleme Fırçası - 2.999 TL

        7

        Hobby Life Çocuk Sandalyesi - 119 TL

        Gokidy Kaktüs-Çiçek Yapım Blokları - 89 TL

        Barbie Peri Bebek - 199 TL

        Piccolo Mondi - 119 TL

        Pufu Pelüş Sevimli Bebek - 219 TL

        MGS Oyuncak Bebekli Hastane Seti - 159 TL

        Uçar Oyuncak Oyuncak Kepçe ve Kazıyıcı - 99 TL

        8
        9
        10
        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!