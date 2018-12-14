1 | 10

BİM 14 Aralık aktüel ürünler kataloğu yine pek çok üründe indirim fırsatı sunuyor. BİM'de küçük ev aletleri öne çıkarken, tekstil ürünleri de oldukça dikkat çekiyor. Ayrıca tencere - tava setleri, tabak - bardak takımları da tüketinin dikkatini çekeceğe benziyor. 14 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

14 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

2 yıl garantili Arnica Cyclona Elektrikli Süpürge 379 TL

4 raflı Modern Kitaplık 199 TL.