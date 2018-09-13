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BİM 14 Eylül aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli ne var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta ZTE A 506 Cep telefonun yanında pek çok teknoloji ürününde indirim fırsatı var. Ayrıca Casio marka bay - bayan kol saati ve kırtasiye malzemeleri de dikkat çeken ürünler arasında. İşte 13 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu

13.09.2018 - 15:34 | Güncelleme:

BİM 14 Eylül aktüel ürünler kataloğuna göre, yine çok sayıda ürün uygun fiyatla BİM raflarında olacak. BİM'de bu hafta en çok dikkat çeken ürün 525 lira ile ZTE A 506 Cep telefonu. Casio marka bay - bayan kol saati, kırtasiye malzemeleri ve mutfak gereçleri de müşterilerden ilgi görecek gibi görünüyor. İşte 13 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler...

14 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

ZTE A 556 Cep telefonu 525 TL
Raflı çalışma masası 119 TL
Çalışma masası 49,90 TL
18’li çantalı pastel boya 18,90 TL
Taç toka çeşitleri 2,49 TL
Dörtlü silgi seti 1,95 TL
Sıvı yapıştırıcı 1,25 TL
Verastil kalem silgi uç seti 4,50 TL
Ağız bakım seti 7,75 TL
Tekli araba çeşitleri 4,95 TL

Hometech notebook 995 TL
HP yazıcı 155 TL
Trust kablosuz mouse 17,50 TL
Drone Corby 179,00 TL
Philips Islak Kuru tıraş makinesi 99,00 TL
Proware Çift akülü matkap ve vidalama makinesi 175,00 TL
Kulak içi bluetooth kablosuz kulaklık 59,50 TL
Casio kol saati erkek 129,90 TL
Casio kol saati kadın 89,90 TL
Eşofman takımı erkek 75 TL
Eşofman takımı kadın 75 TL
Spor ayakkabı kadın/ erkek 49,90 TL
Kabin tipi kumaş valiz küçük boy 44,90 TL
Orta boy kumaş valiz 55 TL
Büyük boy kumaş valiz 69,90 TL
Üçlü sahan seti 67,50 TL
Üçlü tava seti 49,90 TL
Karnıyarık tenceresi 39,90 TL
Kolej takımı 24,90 TL
Simli eşarp 12,50 TL
Dikdörtgen borcam tepsi 19,90 TL
Üçlü dekorlu kahve yanı su bardağı 4,95 TL
Üçlü dekorlu meşrubat bardağı 6,50 TL
Üçlü saklama kabı 12,50 TL
Sebze ve soğan doğrayıcı 17,50 TL
Plastik kesme tahtası 8,95 TL
4 lü plastik kahvaltılık 9,50 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

 

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