BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Şubat Cuma günü için yayınlandı. BİM'de bu hafta mutfak gereçleri (bardak, tabak, bıçak gibi) ve küçük ev aletleri öne çıkıyor. BİM'de haftanın ürünü ise uygun fiyatıyla çok amaçlı dolap ve ev tekstili ürünler. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
15 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Çok Amaçlı Dolap 149 TL
Conti Çay Makinesi 99 TL
Lav Venüs 6’lı Kulplu Çay Bardağı 14,50 TL
Fakir Rhapsody Blender Seti 139 TL
Premier Su Isıtıcı Kettle 49,90 TL
Farklı desenlerde 12’li Muffin Kabı 3,50 TL
Hisar Optima 6’lı Çay Kaşığı 12,90 TL
Lav 6’lı Dekorlu Çay Bardağı 14,50 TL
Cam Toplu Metal Peçetelik 24,90 TL
Kiwi Dijital Mutfak Terazisi 29,90 TL
Banyo Mutfak Kaydırmaz Halı 34,50 TL
Kappa Kadın Termal Tayt 14,50 TL
Kappa Unisex Termal Sweatshirt 27,90 TL
Termo tabanlı Erkek Casual Ayakkabı 34,90 TL
Desenli Masa Örtüsü 9,95 TL
Dinarsu Welsoft Battaniye 29,90 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 17,50 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,90 TL
Radyolu Bluetooth Speaker 39,90 TL
Işıldak 29,90 TL
Hometech Uydu Alıcı 75 TL
24 parçadan oluşan Dev Yapboz 12,50 TL
Mini Güzellik Seti 9,95 TL
Yumak Seti 6,95 TL
Alışveriş Filesi 2,95 TL
Kurabiyelik 19,90 TL
Gondol Kapaklı Mikser Kabı 7,95 TL
Chef’s Granit Efektli Kek Kalıbı çeşitleri 17,90 TL
Granit Efektli Yuvarlak Fırın Tepsisi 32,50 TL
Pasta Tabağı 18,90 TL
Kapaklı Hamur Leğeni 7,50 TL
Ayaklı Pasta Standı 12,90 TL
Rooc 3’lü Tırtıklı Meyve Bıçağı 5,95 TL
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