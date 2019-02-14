BİM 15 Şubat 2019 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indirimleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta çok amaçlı dolap dikkat çekerken, çay makinesi, blender seti gibi elektronik ürünler ayrıca pek çok tekstil ürünü, mutfak gereci ve çocuklar için oyuncaklar öne çıkıyor. İşte 15 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu