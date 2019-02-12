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BİM 15 Şubat'ta indirimli satışa sunacağı ürünlerin listesi belli oldu. İndirim takipçileri için hazırlanan katalog yayınlandı. BİM'de 15 Şubat'ta çok amaçlı dolap 149,00 TL, blender seti 139,00 TL, çay makinesi 99,00 TL. İşte BİM 15 Şubat 2019 Aktüel ürünler kataloğu...