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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 18 Nisan aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM 18 Nisan aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Cuma gününe özel BİM 18 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu Cuma klima, cep telefonu, televizyon, elektrikli düdüklü tencere, kickscooter, buharlı mop temizleyici, cam ankastre set gibi birbirinden farklı ürünler alıcılarını bekliyor olacak. BİM'de bu haftanın fırsatları belli oldu. İşte, 18 Nisan 2025 BİM kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:03
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        BİM 18 Nisan aktüel ürünlerde bu hafta pek çok indirim yer aldı. Kataloğa göre teknolojik ürünler, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, beyaz eşyalar, oyuncak çeşitleri, tekstil ve temizlik ürünleri müşterileriyle buluşacak. İşte BİM indirimli ürünler listesi

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        BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 NİSAN 2025

        Fujiplus Inverter Klima 12.000 BTU 21.990 TL

        Segway Kickscooter 13.990 TL

        Realme C63 Cep Telefonu 6.650 TL

        Polosmart Soundbar 649 TL

        TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 21.900 TL

        Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 12.900 TL

        HP Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL

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