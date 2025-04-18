BİM 18 Nisan aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 18 Nisan aktüel ürünlerde bu hafta pek çok indirim yer aldı. Kataloğa göre teknolojik ürünler, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, beyaz eşyalar, oyuncak çeşitleri, tekstil ve temizlik ürünleri müşterileriyle buluşacak. İşte BİM indirimli ürünler listesi