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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler: Kamp ürünleri geliyor! BİM aktüelde bu hafta neler var?

        BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler: Kamp ürünleri geliyor! BİM aktüelde bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pek çok indirim var. Teknolojik ürünler (telefon, tablet, televizyon), küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, ev tekstili, kamp malzemeleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 09:30 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:30
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        BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Haziran Cuma indirimleri dikkat çekiyor. Mutfak eşyalarından kamp ürünlerine pek çok fırsat bu hafta BİM'de. Bu hafta çift Katmanlı Çadır 4-5 Kişilik 3.450 TL, Büyük Aile Çadırı 4-5 Kişilik 9.990 TL, Kamp Çadırı 3 Kişilik 2.250 TL’den satışta. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

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