BİM 25-26 Mayıs 2026 aktüel kataloğu satışta! Bu hafta BİM marketlere gelen indirimli ürünler neler?
BİM marketin yeni haftanın aktüel ürünleri bugün ve yarın satışa çıkıyor. BİM 25-26 Mayıs 2026 aktüel kataloğunda teknolojik aletlerden mutfak gereçlerine, tatil malzemelerinden elektronik aletlere, banyo eşyalarından kişisel bakım ürünlerine, bayram ihtiyaçlarından cam eşyalara kadar birçok çeşitli ürün raflarda yerini alıyor. İşte BİM BİM 25-26 Mayıs 2026 aktüel broşürü haberimizde...
BİM 25-26 Mayıs 2026 aktüel kataloğu satışa çıkıyor. Bugün ve yarından itibaren tüm BİM marketlerde vantilatör, şarjlı süpürge, tost makinesi, stand mikser, elektrikli bisiklet, kahve makinesi, torbasız kablolu süpürge, saç kurutma makinesi, buharlı ütü, televizyon, akıllı bileklik, jant bisiklet, manyetik puzzle, sinek öldürücü lamba gibi çeşitli ürünler alışverişseverlerin satışına sunuldu. İşte BİM 25-26 Mayıs 2026 aktüel broşürü ve fırsat ürünlerinin fiyat detayları...
BİM AKTÜEL 25 MAYIS 2026 KATALOĞU
RKS RSIII Pro Max Elektrikli Bisiklet: 32.500 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Philips Cx5535 Kule Tipi Vantilatör: 5.990 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Heifer Power X Şarjlı Süpürge: 5.990 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Kumtel Kıyma Makineli Stand Mikser: 5.990 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi: 2.490 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Fakir Miva Türk Kahve Makinesi: 1.490 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Range 5 Kanatlı 55 W Vantilatör: 1.590 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Onvo OVDKS600 Torbasız Kablolu Süpürge: 1.190 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi: 1.190 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Altus Buharlı Ütü: 1.490 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
TCL 32 İnç Full HD QLED Android TV (32S5K): 8.990 TL (Peşin fiyatına 4 taksit)
SENNA (Onvo Garantili) 32 İnç Frameless HD Whale OS 10 TV (32WF7500H): 6.290 TL (Peşin fiyatına 4 taksit)
DIJITSU 43 İnç Full HD Google TV (DG27/29000): 9.990 TL (Peşin fiyatına 4 taksit)
DIJITSU 32 İnç HD Android TV (DS25000): 6.290 TL (Peşin fiyatına 4 taksit)
Alcatel 1021 Tuşlu Cep Telefonu: 1.590 TL
Polosmart Tablet Telefon Tutucu (Psm145): 149 TL
Polosmart Akıllı Bileklik (Pssw24): 329 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Philips Led Ampul (8W): 59 TL
Kreuzer Sinek Öldürücü Raket: 199 TL
Nordica Sinek Öldürücü Lamba: 349 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Trax Home Sinek Kovucu: 249 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Mounty Trail 26 Jant Bisiklet (Amortisörlü): 5.499 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Mounty Roccia 26 Jant Siyah Bisiklet (Saiguan 21 Vites): 5.299 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Pilsan Üç Tekerlekli Bisiklet (~35 kg kapasite): 649 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Pilsan Aksesuarlı Micro Bloklar (120 Parça): 269 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Pilsan Mini Kent (34 Parça): 259 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Dede Soft Bloklar (28 Parça): 249 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Uçar Oyuncak Oyuncak Yol Seti (52 Parça): 395 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Smartland Yazı Tahtası: 199 TL
Piccolo Mondi Manyetik Puzzle (36 Parça): 890 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Yükselen Zeka Dokun Hisset Aynalı Kitap (2'li Set): 319 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Art Craft Dino Dişçi Oyun Hamuru Seti: 249 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
L.O.L. / Stumble Guys Lisanslı Puzzle (4 Puzzle 1 Arada): 99 TL
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları (Kıpırdak, Baykuş vb.): 55 TL
Artemino Hikaye Kitapları: 59 TL
Goki Joy Oyuncak Şeker Arabası / Dondurma Arabası: 329 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Goki Joy Şapkalı Şık Elbiseli Manken Bebek (~30 cm): 279 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Hobby Toys Çantalı Doktor Seti (11 Parça): 159 TL
Goki Joy Piknik-Kamp Partisi Oyun Setleri: 129 TL
Goki Joy Oyuncak Bebek (~22 cm): 129 TL
Goki Joy Aksesuarlı Evcil Hayvan Oyun Seti: 79 TL
Goki Joy 1:18 Uzaktan Kumandalı 4x4 Metal Araba: 799 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Hot Wheels Üçlü Arabalar: 319 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Goki Joy Balon Tabancası (Işıklı, solüsyon dahil): 259 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Goki Joy Şehir Araçları (Çek bırak): 129 TL
Goki Joy Dinozor Figürlü Su Oyunu (Işıklı, pil dahil): 179 TL
Goki Joy Uzayan Boru Oyuncaklar (Işıklı): 99 TL
Hot Wheels Monster Trucks 1:70 Arabalar: 89 TL
ChildGen Kinetik Oyun Kumu (~400 g): 79 TL
Köpük Atan Flüt: 59 TL
Gabardin Pantolon Erkek (S, M, L, XL): 429 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Hambez Pantolon Kadın (Büyük Beden - 2XL, 3XL): 399 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Hambez Pantolon Erkek (Büyük Beden - 2XL, 3XL): 399 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Hambez Pantolon Erkek (S, M, L, XL): 319 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Hambez Pantolon Kadın (S, M, L, XL): 319 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Pijama Altı Kadın (S, M, L, XL): 199 TL
Pijama Altı Erkek (S, M, L, XL): 199 TL
Şortlu Takım Erkek (S, M, L, XL): 379 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Şortlu Takım Kadın (S, M, L, XL): 379 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Hasır El Çantası Kadın (~23x19 cm): 399 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Yelpaze Şapka: 189 TL
Penye Şal (~65x170 cm): 89 TL
Flamlı Eşarp (~100x100 cm): 89 TL
Yazma (~100x100 cm - Yeşil Elma Kokulu): 89 TL
Fırfırlı Dikişsiz Bone: 65 TL
Düz Dikişsiz Bone: 49 TL
Penti Korseli Külotlu Çorap (S, M, L, XL - Ten ve Siyah): 199 TL
Kadın/Erkek Patik Çorap Çeşitleri (10'lu Paket): 129 TL
Casilda Home Banyo Paspas Seti (2'li - ~60x100 cm + ~50x60 cm): 369 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Kilim (~80x150 cm): 199 TL
Casilda Home Kapitoneli Yastık (~50x70 cm): 215 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Maisonette Yüz Havlusu (~50x85 cm): 79 TL
Kaşmir Halı Coco Paspas (~40x60 cm): 169 TL
Hurçlar ve Düzenleyiciler (Dolap / Çekmece İçi)
Mini Hurç (~45x40x30 cm): 55 TL
Maxi Hurç (~75x40x40 cm): 75 TL
Mega Hurç (~100x50x50 cm): 95 TL
Baza Kutulu Hurç (~50x40x19 cm): 125 TL
Mega Kutulu Hurç (~60x40x30 cm): 145 TL
Kulplu Midi Hurç (~52x28x21 cm): 49 TL
Kulplu Pencereli Maxi Hurç (~45x40x30 cm): 59 TL
Kulplu Pencereli Mega Hurç (~64x41x35 cm): 65 TL
Raf Organizer (~30x30x30 cm): 85 TL
12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici (~31x25x12 cm): 59 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici Seti (1 Büyük + 1 Orta + 2 Küçük): 139 TL
Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici (~31x30x22 cm): 149 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici (~24x29x64 cm): 89 TL
Duvar Tipi Düzenleyici (~36x67 cm): 79 TL
Tvl Home Metal Tepsili Sehpa (~45 cm çap, ~55.7 cm yükseklik): 929 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Ören Bayan Makas Seti (2'li): 99 TL
Articolo İğneye İplik Geçirme Aparatı: 45 TL
Tava Koruma Aparatı Keçe (3'lü): 35 TL
Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik (~19 cm - ~28 cm): 239 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı (~32 cm): 239 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti: 389 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Altın Rimli Cam Kase 3'lü (~13 cm - ~170 cc): 109 TL
Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı (~12 cm): 169 TL
Gravürlü Cam Kase Seti 6'lı (~10 cm): 199 TL
Bardak ve Cam Ürünler (Rakle & Paşabahçe & Glass in Love)
Rakle Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li (~125 cc): 189 TL
Rakle Stackable Gravürlü Desenli Kupa 2'li (~320 cc): 159 TL
Rakle Stackable Gravürlü Desenli Espresso Bardağı 3'lü (~120 cc): 159 TL
Cam Kapaklı Borcam (~2600 cc - ~25,4 cm): 269 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Paşabahçe Iconic Kase (~18,4 cm - ~1110 cc): 119 TL
Glass in Love Cam Kupa Seti 6'lı (~220 cc): 209 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Cam Ölçü Kabı (~500 ml): 189 TL
Cam Gravürlü Kavanoz (~650 ml): 45 TL
Cam Gravürlü Kavanoz (~1350 ml): 65 TL
Cam Sürahi Çeşitleri (~1100 cc): 149 TL
Kapaklı Bambu Kek Fanusu (~24 cm): 299 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Hasır Sepet (~26 cm): 199 TL
Benante Rimli Desenli Sunum Tabağı (~15x27 cm): 109 TL
Benante Rimli Desenli Sunum Tabağı (~10x24,5 cm): 79 TL
Benante Desenli Oval Sunum Tepsisi (~30x12,5 cm): 109 TL
Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tablası (~35x22 cm): 249 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Emsan Emaye Kızartma Tenceresi (~22 cm - ~4 L / Kızartma teli dahil): 690 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
Soğan/Patates Saklama Kabı (~12 L): 199 TL
Kapaklı Desenli Pipetli Bardak (~500 ml): 27 TL
Hobby Life Kare Erzak Saklama Kabı (~500 ml): 20 TL
Hobby Life Kare Erzak Saklama Kabı (~1500 ml): 32 TL
Hobby Life Kare Erzak Saklama Kabı (~2000 ml): 42 TL
Tek Fiyat Mutfak Ürünleri (Süzgeç, leğen, sepet vb.): 35 TL
BİM 26 MAYIS 2026 KATALOĞU
Namet Dana Kangal Sucuk (500 g): 315,00 ₺
İçim %0,5 Yağlı Süt (1 L): 42,50 ₺
Namet Dana Macar Salam (150 g): 85,00 ₺
Namet Frankfurter Piliç Sosis (300 g): 65,00 ₺
Bonfilet Dana Döner (250 g): 139,00 ₺
Lezita Piliç Döner (200 g): 49,50 ₺
Pınar Hindi Uzun Sosis (430 g): 85,00 ₺
Aytaç Piliç Jülyen Sosis (500 g): 85,00 ₺
Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm (165 g): 55,00 ₺
Aknaz Krem Peynir (2x150 g): 69,50 ₺
Aknaz Tost Peynir Yarım Yağlı (1500 g): 399,00 ₺
Binvezir Eritme Peyniri (1000 g): 339,00 ₺
Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik Edirne Peyniri (425 g): 209,00 ₺
Peynir Atölyesi Tam Yağlı Göbek Kaşar (400 g): 199,00 ₺
Ayca Peynir Çeşitleri (Fındık / Kakao / Orman Meyveli - 200 g): 99,00 ₺
Bizim %20 Yağlı Bitkisel Kremsos (200 ml): 24,50 ₺
Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt (3000 g): 139,00 ₺
Yörsan Süzme Yoğurt (900 g): 129,00 ₺
Yörsan Ayran (2 L): 77,50 ₺
Dost Naneli Ayran (300 ml): 14,50 ₺
Pınar Kefir (1 L): 79,50 ₺
Altınkılıç Laktozsuz Kefir (1 L): 97,50 ₺
Osmanoğlu Damak Tadı Fıstıklı Soğuk Kadayıf (400 g): 299,00 ₺
Milki Academy Sude Yoğurtlu Dondurma (450 ml): 89,50 ₺
Algida Choconetto (430 ml): 300,00 ₺
Ruffles / Doritos Patates Cipsi 2'li Paket (319 g): 115,00 ₺
Simbat Kırık Ceviz İçi (400 g): 219,00 ₺
Fellas Kakaolu Fındık Kreması (%40 Fındık - 315 g): 109,00 ₺
Fiskobirlik Krema Çeşitleri (Kakaolu/Sütlü Fındık Kreması - 1500 g): 215,00 ₺
Keyifçe Cevizli Fitil Lokum (Sade / Nar Aromalı - 150 g): 89,00 ₺
Gramas Kuru İncir (200 g): 85,00 ₺
Aktürk Vanilya Aromalı Gofret (1 kg): 129,00 ₺
New Yorkers Çikolata & Meyveli Yumuşak Kurabiye (175 g): 99,00 ₺
Şölen Luppo Matcha Çilek Sufle Kek (4x45 g): 79,00 ₺
Bolçi Yer Fıstığı Dolgulu Sütlü Çikolata (80 g): 119,00 ₺
Şölen Bitter Biscolata Mood (125 g): 49,00 ₺
Nutbari Çilekli Krema & Grissini (52 g): 17,50 ₺
Eti Popkek Şeftali Soslu Kakao Kaplamalı Bisküvi Kırıntılı Kek (55 g): 13,00 ₺
Cheetos Mısır Çerezi Pizza Aromalı (80 g): 32,50 ₺
Kinder Country Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar (23,5 g): 19,75 ₺
Ülker Çizi Ranch Sos ve Turşu Aromalı Kraker (160 g): 44,00 ₺
Sarelle Antep Fıstıklı Gofret (33 g): 35,00 ₺
Altınbaşak Kepekli Yulaflı Kraker (5x46 g): 35,00 ₺
Sek Yulaflı ve Matchalı Çilek Aromalı İçecek (285 ml): 59,00 ₺
Cafe Crown Kolajenli Prebiyotikli Hindiba Kahvesi (100 g): 149,00 ₺
Pez Şeker Çeşitleri Oyuncaklı (Hello Kitty / Sünger Bob - 25,5 g): 119,00 ₺
Pez Şeker Lisanslı Çıkartmalı (68 g): 49,00 ₺
Zaini Şirinler Sürpriz Figürlü Oyuncaklı Yumurta (20 g): 69,00 ₺
Lipton Gazlı Soğuk Çay Çeşitleri (Limon / Tropikal - 1 L): 49,00 ₺
Tamek Vişne Nektarı (6x200 ml): 169,00 ₺
Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı İkili Paket (Manolya 1440 ml + Açık Hava Nergis 1200 ml): 279,00 ₺
Queen Bambu Tuvalet Kağıdı (3 Katlı - 16'lı): 169,00 ₺
Queen Bambu Kağıt Havlu (3 Katlı - 8'li): 95,00 ₺
Solo Çek Al Mendil 5 Katlı (150'li): 32,50 ₺
Solo As-Çek Kullan Kağıt Havlu (1 Rulo): 119,00 ₺
Molfix Islak Mendil Lisanslı (Barbie / Hot Wheels 2x60 adet): 75,00 ₺
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket Çeşitleri: 369,00 ₺
Orkid Hijyenik Ped Gece Extra (Özel Seri): 105,00 ₺
Orkid Günlük Ped Uzun: 105,00 ₺
Orkid Hijyenik Ped Uzun Ekstra (Özel Seri): 105,00 ₺
Bingo Toz Deterjan (10 kg): 399,00 ₺
Bind Aktiv_it Premium Bulaşık Makinesi Kapsülü (60'lı): 299,00 ₺
Hype Çamaşır Suyu Etkili Gider Açıcı (680 ml): 39,00 ₺
Bingo Yağ Çözücü / Kireç Çözücü Tek Fiyat (900 ml): 65,00 ₺
Sleepy Yüzey Temizlik Mendili (30'lu): 79,00 ₺
Abc Sıvı Bulaşık Deterjanı (5 L): 139,00 ₺
Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı (Yosun & Çiçek Bahçesi - 5 L): 179,00 ₺
Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı (Renk + Onarım 3 L): 189,00 ₺
Miss Arap Sabunu Sprey (750 ml): 49,00 ₺
Fakir Yüzey Temizleyici (2,5 L): 99,00 ₺
Dalan Zeytinyağlı Sıvı Sabun (3 L): 99,00 ₺
Bioblas Şampuan (900 ml): 169,00 ₺
Listerine Ağız Bakım Suyu (250 ml): 105,00 ₺
Dushy Duş Jeli Simli (100 ml): 65,00 ₺
Elegance Air Bambu Çubuklu Oda Kokusu: 149,00 ₺
Angie Parfüm (100 ml): 219,00 ₺
Pop Girls Çocuk Makyaj Seti: 199,00 ₺
We Mara Simli Vücut Spreyi (125 ml): 99,00 ₺
We Mara Parfüm (45 ml): 119,00 ₺
We Mara Oje 2'li Set: 119,00 ₺
We Mara Lip Oil: 79,00 ₺
Aşkım Yaş Kedi Maması (500 g): 24,50 ₺
Aşkım Kuru Kedi Maması: 21,50 ₺
Aşkım Kuru Köpek Maması (Az Tahıllı - 150 g): 21,50 ₺