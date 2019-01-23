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BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste

Giriş: 23.01.2019 - 14:02 | Güncelleme:  

BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. BİM'de Vestel Venus V4 Cep Telefonu, 48 Parça Porselen Yemek Takımı ve Granit Efektli 5 Parça Tencere Seti indirimli olarak satılacak. 6 fonksiyon turbo midi fırın 249 TL'ye satılırken, 12 Parça Porselen Kahve Seti 29,90'a satılacak. İşte BİM 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu

  • 1BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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    BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Müşteriler BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğuna buradan ayrıntılı şekilde ulaşabilir. Cep telefonundan mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok üründe indirimler mevcut. İşte BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu

  • 2BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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    Tekli Bluetooth Kulaklık

    • Sezgisel kullanım için açma-kapama sürgüsü

    • Sesli Yönlendirme – aygıtınızı nasıl eşleştireceğinizi, batarya ve bağlantı durumunu bildirir

    • Geliştirilmiş ses deneyimi için HD Ses

    • ~9 saate kadar konuşma ve ~9 güne kadar bekleme süresi

  • 3BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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    Oto Koltuk Arkası Organizer

    • ~59 x 39 cm

    • Kayışları sayesinde koltuğa bağlanarak dayanıklı ve çok amaçlı bir kullanım sağlar 

  • 4BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 5BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 6BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 7BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 8BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 9BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 10BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 11BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 12BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 13BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 14BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 15BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 16BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 17BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 18BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 19BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 20BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 21BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 22BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 23BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
    23|43
  • 24BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 25BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 26BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
    26|43
  • 27BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
    27|43
  • 28BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 29BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 30BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 31BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 32BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 33BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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  • 34BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
    34|43
  • 35BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
    35|43
  • 36BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
    36|43
  • 37BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
    37|43
  • 38BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
    38|43
  • 39BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
    39|43
  • 40BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
    40|43
  • 41BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
    41|43
  • 42BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
    42|43
  • 43BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte tam liste
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    Cep Telefonu Vestel Venus V4

    • Android 7.0 Nougat

    • 13 MP Arka, 5 MP Ön Kamera

    • 5,5‘’ HD ekran

    • 32 GB Dahili Hafıza

    • 3 GB Ram

    • 5000 mAH Batarya

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