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BİM 26 Ekim indirimli aktüel ürünler listesi: BİM Cuma günü indirimli ürünler

25.10.2018 - 22:40 | Güncelleme:

BİM 26 Ekim Cuma indirimli aktüel ürünler listesi yayımlandı. BİM müşterileri 26 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu araştırıyor. Merakla beklenen katalog günler öncesinden açıklandı. İşte BİM indirimli aktüel ürünler listesi 26 Ekim

  • 1 BİM 26 Ekim indirimli aktüel ürünler listesi: BİM Cuma günü indirimli ürünler
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    BİM 26 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olacak ürünler listesi BİM tarafından yayımlandı. BİM müşterileri yeni haftada geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunda bulunan ürünleri araştırıyor. Peki; BİM 26 Ekim indirimli aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? İşte detaylar...

  • 2 BİM 26 Ekim indirimli aktüel ürünler listesi: BİM Cuma günü indirimli ürünler
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    BİM tarafından yayımlanan son aktüel ürünler listesinde 379 liraya benzinli zincir testere ve 259 liraya tezgah testere dikkat çekiyor. Öte yandan diğer indirimli ürünler de BİM müşterileri tarafından araştırılıyor. İşte 26 Ekim BİM indirimli ürünler kataloğu ve BİM indirimli ürünler broşürü...

  • 3 BİM 26 Ekim indirimli aktüel ürünler listesi: BİM Cuma günü indirimli ürünler
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    İŞTE BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 26 EKİM

  • 4 BİM 26 Ekim indirimli aktüel ürünler listesi: BİM Cuma günü indirimli ürünler
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    Cehf's Granit Serisi Karnıyarık Tencere 24 cm 39,90 TL

    Cehf's Granit Serisi Derin Tencere 22 cm 39,90 TL

    Cehf's Granit Serisi Tava 26 cm 25,90 TL

    Cehf's Granit Serisi Wok Tava 24 cm 24,90 TL

    Cehf's Granit Serisi Krep Tava 26 cm 19,90 TL

    LAV Karen Cam Seti 7 Parça 14,90 TL

    LAV Mario Kısa Meşrubat Bardağı 3'lü 4,50 TL

    LAV Vira Salata Kasesi 2'li 7,50 TL

    LAV Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 7,50 TL

    LAV Desenli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 8,95 TL

    Paşabahçe Oval Servis Tabağı 22 cm 4,95 TL

    Paşabahçe Tuzluk Biberlik 2'li 5,50 TL

    Patlamış Mısır Kovası 2,50 TL

    Yağsız Mısır Patlatma Tavası 4,50 TL

    Kestane Çizici 2,95 TL

    Gondol Dolap İçi Organizatör 2,75 TL

    Sunplast Nar Ayıklayıcı 4,95 TL

    Römorklu Çekbırak Metal Traktör 17,90 TL

    Lolla's En İyi Arkadaşım 24,90 TL

    Pilsan Oyun Havuz Topları 100 Adet 19,90 TL

    Studi Oyun Hamuru 4'lü 3,95 TL

  • 5 BİM 26 Ekim indirimli aktüel ürünler listesi: BİM Cuma günü indirimli ürünler
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    PROWARE Tezgah Testere 259 TL

    PROWARE Benzinli Zincir Testere 379 TL

    Takım Çantası 21" 29,90 TL

    Command Cırt Bant 7,95 TL

    Homotech Led 390 Işıldak 19,90 TL

    Küçük Boy Valiz 89 TL

    Orta Boy Valiz 99 TL

    Büyük Boy Valiz 109 TL

    Tefal Baskül 54,90 TL

    Kadın - Erkek Eşofman Takımı 36,90 TL

    Kadın - Erkek Şemsiye 27,90 TL

    3 Bölmeli Çekmece 14,90 TL

    Erkek Trekking Bot 39,90 TL

    Saten Mega Hurç 17,90 TL

    Kadın Termal Tayt 9,95 TL

    Kadın - Erkek Ev Terliği 14,95 TL

    Kabartmalı Banyo Paspas 11,90 TL

    Çocuk Oturaklı Klozet Kapağı 24,90 TL

    Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 19,95 TL

     

  • 6 BİM 26 Ekim indirimli aktüel ürünler listesi: BİM Cuma günü indirimli ürünler
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    BİM resmi internet sitesi üzerinden BİM ile ilgili şu tanıtım metni paylaşıldı:

    Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

    Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

  • 7 BİM 26 Ekim indirimli aktüel ürünler listesi: BİM Cuma günü indirimli ürünler
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    BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

    Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

  • 8 BİM 26 Ekim indirimli aktüel ürünler listesi: BİM Cuma günü indirimli ürünler
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    BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

     

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