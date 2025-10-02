Her hafta tüketicilere farklı katalog sunan BİM, 3 Ekim Cuma günü için hazırladığı yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Ekim ayına özel fırsatlarla dolu katalog teknolojik ürünlerden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede indirimli seçenekler barındırıyor. İşte bu haftanın dikkat çeken BİM fırsatları…