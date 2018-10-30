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BİM 30 Ekim Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli ne var?

BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler bugünden (30 Ekim) itibaren indirimli fiyatlarla raflarda olacak. BİM'deki indirimli ürünler arasında eşofman takımları ve sporcu gıdaları dikkatleri çekiyor. İşte 30 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

30.10.2018 - 10:59 | Güncelleme:

BİM aktüel ürünler kataloğunda pek çok ürün uygun fiyat fırsatıyla satışa sunulacak. 30 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler arasında eşofman takımları ve proteinli sporcu gıdaları ile içecekleri ilgi topluyor. BİM 30 Ekim aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 30 EKİM

Eşofman Takımı- Erkek 99,00 TL
Eşofman Takımı- Kadın 75,00 TL
Eşofman Altı- Erkek 36,90 TL
Eşofman Altı- Kadın 34,90 TL
Uzun Kollu Tshirt- Erkek 24,90 TL
Fileli Atlet-Kadın 19,90 TL
Tayt Çeşitleri-Kadın 26,90 TL
Spor Şort- Erkek 26,90 TL
Uzun Spor Çorap 4,95 TL
Fileli Büstiyer 17,90 TL
Spor Çorap 4,50 TL
Whey Protein 4,50 TL
Multi Vitamin ve Mineralli İçecek 1,95 TL
Lipton Slim Plus Kayısılı Bitki ve Meyveli Form Çayı Lipton 50 adet 11,95 TL
Protein Tozu Fellas 150 g 18,95 TL
Yer Fıstığı Ezmesi Funny Nuts 350 g 12,95 TL
Proteinli Karışık Meyve Aromalı Sütlü İçecek Vip 330 ml 2,95 TL
Hurma ve Kuruyemiş Barı Ki-Bar 35 g 2,50 TL

30 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

 

 

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