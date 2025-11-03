BİM 4 Kasım 2025 aktüel ürünler: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM 4 Kasım Salı gününe özel indirim kataloğunu duyurdu. Salı gününden itibaren pirinç, sucuk, kaşar peynir, karadut özü indirimde olacak. Gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar müşterileri bekliyor. İşte, 4 Kasım 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu
Giriş: 03.11.2025 - 15:26 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:26
BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri yayınlandı. Bu hafta Salı gününden itibaren Karadut özü 670 gram 189 TL, 250 ML enerji içeceği 19,50 TL, 500 gram dana kangal sucuk 229 TL, tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 Gram 329 TL’den satışa çıkacak. İşte BİM kataloğunun tamamı
