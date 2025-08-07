Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler: Buz makinesi geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

        BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler: Buz makinesi geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

        BİM 8 Ağustos aktüel ürünler kataloğu indirimlerini duyurdu. 8 Ağustos Cuma BİM kataloğunda buz makinesi, hamur yopğurma makinesi, vantilatör, kablosuz süpürge, elektrikli bisiklet, sprey yağdanlık bulunuyor. Cuma gününden itibaren BİM indiriminde buz makinesi 3.490 TL'den satışa çıkacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 14:50 Güncelleme: 07.08.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. İndirimli ürünlerde elektrikli katlanır bisiklet 24.990 TL, vantilatör 949 TL’den satışa çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        2

        8 AĞUSTOS CUMA BİM YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.990 TL

        Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 13.490 TL

        Buz Makinesi 3.490 TL

        Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

        3

        Sürgülü Aspiratör 1.349 TL

        Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL

        16 İnç Pervaneli Vantilatör 949 TL

        Heifer Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL

        Arzum Ütü 899 TL

        Mutfak Tartısı 239 TL

        Aksiyon Kamerası 1.790 TL

        4
        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Batuhan Kurt cinayetinde yeni gelişme! Tek sanık tekrar tutuklu
        Batuhan Kurt cinayetinde yeni gelişme! Tek sanık tekrar tutuklu
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?