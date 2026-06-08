BİM’in 9, 10 ve 12 Haziran 2026 tarihlerinde raflara gelecek yeni aktüel ürünleri belli oldu. Her hafta indirimli ürünleriyle alışveriş severlerin yakından takip ettiği BİM kataloğunda bu kez elektrikli bisikletten küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden temel gıda ürünlerine, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Yeni haftanın öne çıkan fırsatları tüketicilerin alışveriş listelerini şekillendirirken, “BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, fiyatları kaç TL?” sorusu da merak konusu oldu. İşte 9-10-12 Haziran 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu ve güncel fiyat listesi haberimizde…