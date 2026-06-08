BİM 9-12 Haziran 2026 aktüel kataloğu yayında: Bu Salı ve Cuma günleri BİM marketlere Elektrikli Bisiklet, Deniz Scooteri ve Televizyon geliyor!
BİM'in 9-10-12 Haziran tarihlerinde satışa çıkacak yeni aktüel ürünleri belli oldu. Bu haftaki katalogda küçük ev aletleri, mutfak ekipmanları, kişisel bakım ürünleri ve ev düzenleme ürünleri öne çıkıyor. Türk kahve makinesi seti, çay makinesi, tost makinesi ve smoothie blender gibi ürünler alışveriş listelerinde dikkat çekerken, kampanyalı fiyatlarla satışa sunulacak birçok ürün de tüketicilerin ilgisini çekiyor. İşte BİM raflarında yerini alacak 9-10-12 Haziran 2026 aktüel ürünleri ve fiyat listesi…
BİM’in 9, 10 ve 12 Haziran 2026 tarihlerinde raflara gelecek yeni aktüel ürünleri belli oldu. Her hafta indirimli ürünleriyle alışveriş severlerin yakından takip ettiği BİM kataloğunda bu kez elektrikli bisikletten küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden temel gıda ürünlerine, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Yeni haftanın öne çıkan fırsatları tüketicilerin alışveriş listelerini şekillendirirken, “BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, fiyatları kaç TL?” sorusu da merak konusu oldu. İşte 9-10-12 Haziran 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu ve güncel fiyat listesi haberimizde…
BİM 9 HAZİRAN 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU
Erikli Su (6x1 Litre, Avantajlı Paket - TFF Milli Takımlar Resmi Su Sponsoru): 89,00 TL
Sporcu Gıdaları & Takviye Ürünleri (Protein Ocn)
Çikolata Aromalı Mass Gainer (1,3 kg): 799,00 TL
Çikolata Aromalı Protein Tozu (400 g): 699,00 TL
Aromasız Kreatin (350 g): 399,00 TL
Karışık Meyve Aromalı Pre-Workout (250 g): 299,00 TL
Protein Bar (50 g - Kurabiye krema aromalı): 59,00 TL
Atıştırmalıklar (Cips, Çikolata, Kuruyemiş ve Barlar)
Kavrulmuş Kaju Keyifçe (300 g): 199,00 TL
Tuzlu Yer Fıstığı Emsal (1000 g): 199,00 TL
Nohut Cips Çeşitleri Maç Paketi Züber (165 g - Yoğurt & Mevsim Yeşillikleri / Ekşi Krema & Soğan / Yer Fıstığı Ezmeli): 139,00 TL
Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata Züber (42 g): 124,50 TL
Fındıklı Sütlü Çikolata Züber (42 g): 109,00 TL
Protein & Kuruyemiş Bar Paketi Züber (Yer Fıstıklı 3x30g veya Sütlü & Hurmalı 3x35g): 99,00 TL
Patates Cipsi Cipso Tube (160 g - Ekşi krema ve soğan aromalı): 89,00 TL
Sütlü Çikolata Züber (42 g): 89,00 TL
Kakao Kremalı Oyuncaklı Yumurta Bonart (3x20 g): 59,00 TL
Sweet Chili Aromalı Kraker Ülker Çizi (160 g, Parti Boy): 53,00 TL
Mısır Çerezi Çerezza (117 g): 45,00 TL
Patlamış Mısır Star Krak (2x75 g): 37,00 TL
Sütlü Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı Gofret Çizmeci Brittle Max (26 g): 29,00 TL
Meyve Sulu Yumuşak Şekerleme Sweto (130 g): 29,00 TL
İçecekler (Kahve, Kola, Soğuk Çay ve Enerji İçeceği)
Gold Selection Çekirdek Kahve Tchibo (500 g): 499,00 TL
Gazlı İçecek Kola Sarıyer (6x330 ml): 129,00 TL
Portakal Aromalı Gazlı İçecek Sarıyer (6x330 ml): 129,00 TL
Karışım Kahve Gold 3'ü 1 Arada Nescafe (10'lu Paket - Yoğun İçim): 99,00 TL
Türk Kahvesi Cafe Crown (100 g - Gür / Zafer / Heyecan çeşitleri): 69,50 TL
Tropikal Meyve Aromalı Buzlu Çay Lipton (2 Litre): 59,50 TL
Enerji İçeceği Redbull (250 g - 0 Şeker Kalori): 54,00 TL
Soğuk Kahve Icepresso Jacobs (250 ml - Dark): 50,00 TL
Soğuk Kahve Latte Sek (285 g - Laktozsuz): 49,50 TL
Şeftali Aromalı Buzlu Çay Lipton (1 Litre): 45,00 TL
Kişisel Bakım Ürünleri
Axe Deodorant (150 ml): 149,00 TL
Signal Diş Macunu (70 ml, Best Defender): 139,00 TL
Familia Natural Tuvalet Kağıdı (48'li Mega Paket, 3 Katlı): 375,00 TL
Familia Natural Kağıt Havlu (16'lı, 3 Katlı): 225,00 TL
Peros Toz Deterjan (10 kg - 67 Yıkama, Beyazlar ve Renkliler): 389,00 TL
Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri
Çantalı Erkek Bakım Seti Men Best (95 ml Edp + 75 ml Balsam + 150 ml Tıraş Kolonyası): 499,00 TL
Molfix Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi (Maxi 128'li / Junior 100'lü / X Large 80'li): 489,00 TL
Venus Riviera Kadın Tıraş Bıçağı (2'li): 199,00 TL
Blade Erkek Deodorant (2x150 ml, 2'li): 189,00 TL
Emotion Kadın Deodorant (2x150 ml, 2'li): 189,00 TL
Gillette Blue 3 Hybrid Erkek Tıraş Bıçağı (1 Sap + 4 Başlık): 175,00 TL
Elidor Saç Yağı (80 ml): 175,00 TL
Elidor Şampuan (650 ml - Güçlü Parlak / Onarıcı Bakım): 165,00 TL
Marmara Barber Parfümlü Kolonya (500 ml, Cam Şişe): 139,00 TL
Est Doğal Misvak Özlü Diş Macunu (90 ml): 125,00 TL
Elidor Sıvı Saç Kremi (200 ml): 125,00 TL
Elidor 7/24 Bakım Kremi (240 ml): 119,00 TL
Duru Duş Banyo Sabunu (4x150 g): 115,00 TL
Gibbs Tıraş Jeli (200 ml): 89,00 TL
Gibbs Tıraş Köpüğü (200 ml): 65,00 TL
Powerdent Misvak Diş Fırçası: 45,00 TL
Hijyen ve Temizlik Ürünleri
Bingo Bulaşık Makinesi Kapsülü (50'li Akıllı Kapsül Pro): 235,00 TL
Domestos Wc Blok (5'li): 159,00 TL
Cif Ultra Sakura Ovma Kremi (750 ml) + Kir ve Yağ Sökücü Sprey (1000 ml) Paket: 149,00 TL
Bingo Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı (1440 ml - Nergis / Lilyum): 139,00 TL
Molped Supernight Hijyenik Ped Gece (30'lu Mega Fırsat): 119,00 TL
Hypo Ultra Çamaşır Suyu (3240 ml): 119,00 TL
Sleepy Sensitive Islak Havlu (4x70'li): 89,00 TL
Molped Günlük Ped Yoğun Koruma (60'lı): 89,00 TL
Mr. Green Mikrofiber Desenli Bez (3'lü): 85,00 TL
Greenworld Halı Temizleyici (600 ml): 85,00 TL
Greenworld Ütü Spreyi (400 ml): 85,00 TL
Viking Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı (750 ml - Çeşitleri): 59,00 TL
Familia Plus Natural Çek-Al Mendil (150'li, 3 Katlı): 32,50 TL
Queen Desenli Peçete (20'li): 19,50 TL
Kakaolu Fındık Kreması Torku Banada (920 g): 269,00 TL
Çubuk Kraker Atıştır (40 g): 3,50 TL
Bisküvi, Gofret ve Kek Çeşitleri
Antep Fıstıklı ve Sütlü Kremalı Gofret Torku (142 g): 59,00 TL
Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi XL Torku Premio (176 g): 45,00 TL
Karamelli Kremalı Bisküvi XL Torku Karamelce (176 g): 45,00 TL
Kakao Kremalı Bisküvi Torku Tam Kremalım (249 g): 44,00 TL
Frambuazlı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata Torku Cokofest (55 g): 29,50 TL
Peynirli Kraker Torku Tatkrak (3x60 g): 29,50 TL
Sütlü Çikolata Kaplı Orman Meyveli Dolgulu Gofret Sarelle (33 g): 21,00 TL
Çikolata Kaplamalı Orman Meyveli Kek Torku Gala (50 g): 17,50 TL
Çikolata Kaplamalı Çikolata Soslu Kek Torku Gala (45 g): 17,50 TL
Sütlü ve Fındık Kremalı Fındık Parçacıklı Gofret Torku (30 g): 10,00 TL
Meyveli Kek Torku Favorimo (35 g): 7,50 TL
Kaplamalı Karamel Kremalı Bisküvi Hayhay & Vanilya Kremalı Bisküvi Heyo Çizmeci (20 g): 5,00 TL
Atıştırmalıklar, Barlar ve Kurabiyeler
Kakaolu Kurabiye Züber (80 g - Şekersiz, Katkısız & Koruyucusuz): 119,00 TL
Ülker Çokonat Mid Size (111 g): 92,00 TL
Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi McVities Saklıköy (400 g): 69,00 TL
Protein Bar Züber (40 g - Çilek Aromalı): 69,00 TL
Meyve Bar Delly (35 g - Çilekli & Matchalı): 39,50 TL
Mısır Çerezi Party (130 g - Hardal Soslu Biftek Aromalı / Buffalo Solu Tavuk Kanat Aromalı): 39,50 TL
Kakaolu ve Muzlu Kremalı Proteinli Bisküvi Ülker Probis (101 g): 29,00 TL
Grissinili Yer Fıstığı Ezmesi Nut Bari (50 g): 16,50 TL
Çikolata, Tatlı ve Sakız Çeşitleri
3 Katlı Pasta Tabanı Uno (320 g - Sade / Kakaolu): 109,00 TL
Çikolata Kaplı Orman Meyveleri Draje Patiswiss (60 g): 99,00 TL
Leblebi Helvası Koska (225 g): 69,00 TL
Turbo Sakız (112,5 g): 42,00 TL
Karışık Meyve ve Mentol Aromalı Şekersiz Sakız Tipitip (2x27 g): 39,00 TL
Dana Kangal Sucuk Beşler (500 g): 315,00 TL
%20 Bitkisel Yağlı Kremsos Dost (200 ml): 18,50 TL
Şarküteri ve Dondurulmuş Et/Tavuk Ürünleri
Dana Dilimli Sucuk Sultan (350 g): 239,00 TL
Çıtır Tavuk Küpleri Kajun Time (700 g, Donuk Ürün): 169,00 TL
Piliç Acılı Kebap Gedik (1000 g, Donuk Ürün): 139,00 TL
Dilimli Piliç Sosis Aytaç (500 g): 89,00 TL
Hindi Salam Pınar (50 g): 13,50 TL
Peynir Çeşitleri
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri Binvezir (1000 g): 379,00 TL
Tost Peyniri Milk Academy (1500 g, Yarım Yağlı): 379,00 TL
Dilimli Tost Peyniri İçim (1000 g, Yarım Yağlı): 359,00 TL
Eritme Peyniri Kaya Çiftliği (750 g, Yarım Yağlı): 259,00 TL
Labne Aknaz (3x180 g): 119,00 TL
Peynir Çeşitleri Aknaz (200 g - Misket / Tel / Çubuk): 87,00 TL
Lor Peyniri Aknaz (1000 g): 75,00 TL
Kekikli ve Zeytinli Tam Yağlı Taze Peynir Aknaz (180 g): 49,50 TL
Yoğurt, Süt ve Ayran Çeşitleri
%3 Yağlı Yoğurt Torku (3000 g): 179,00 TL
Az Yağlı Yoğurt Dost (3000 g): 119,00 TL
Kakaolu Proteinli Süt Pınar (500 ml): 59,50 TL
Ayran Torku (1 Litre): 42,50 TL
%0,5 Yağlı Süt Pınar (1 Litre): 39,50 TL
Ayran Sek (200 ml): 8,00 TL
Kefir, Tatlı ve Dondurma Çeşitleri
Mango Pasta Artisan Cake Factory (80 g, Donuk Ürün): 149,00 TL
Mcvities Golf Dondurma (90 ml): 95,00 TL
Aronya & Karadutlu Kefir İçim (1 Litre): 89,50 TL
Yaban Mersinli Kefir Altınkılıç (250 ml): 42,50 TL
Kayısı & Keten Tohumlu Kefir Altınkılıç (250 ml): 42,50 TL
Peynir Helvası Tatlı Bey (150 g - Portakal / Antep Fıstığı): 42,50 TL
BİM 10 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
TCL 75 İnç 4k Ultra Hd Google Smart Led Tv (75V61CG): 42.900,00 TL
Kumtel Slushi Buzlaş Makinesi: 11.250,00 TL
Polosmart Havuz Temizleme Robotu Psh25: 9.500,00 TL
Polosmart Android Projeksiyon Cihazı Psm150: 6.500,00 TL
Saç Şekillendirme ve Bakım Ürünleri (PiranTech)
Airbreeze Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti Ks-611: 5.900,00 TL
Saç Kurutma Ve Düzleştirme Makinesi Ks-914: 5.490,00 TL
Saç Kurutma Makinesi Ks-202: 2.590,00 TL
Wave Saç Maşası Ks-516: 1.990,00 TL
Keratinli Saç Düzleştirme Ks-709: 1.790,00 TL
Deniz ve Havuz Ürünleri (Corby)
M4 Deniz Scooteri: 19.500,00 TL
Elektrikli Şişme Deniz ve Havuz Yatağı Çift Motor M60: 8.500,00 TL
Elektrikli Şişme Deniz ve Havuz Botu Yuvarlak M70: 4.500,00 TL
Mobilya ve Ofis Ürünleri
Decofis Sisa Çalışma Sandalyesi (Gri / Somon): 4.550,00 TL
SSB Furniture 2 Kapaklı 5 Bölmeli Dolap: 3.450,00 TL
SSB Furniture Süpürgelik Dolabı 2 Kapaklı 3 Raflı: 3.250,00 TL
SSB Furniture 2 Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap: 2.450,00 TL
SSB Furniture 2 Kapaklı 4 Bölmeli Ayakkabılık: 2.250,00 TL
Casio Mtp-1302pe-2avef Erkek Kol Saati (Çelik Kordon): 3.799,00 TL
Casio Mtp-V001b-1bvudf Erkek Kol Saati (Çelik Kordon): 2.399,00 TL
Reebok Rv-Hom-G3-Aas1-Bw Erkek Kol Saati (Çelik Kordon): 1.999,00 TL
Timberland Tbl.15234jys-01 Erkek Kol Saati (Deri Kordon): 1.999,00 TL
Timberland Tbl.15234jys-12 Erkek Kol Saati (Deri Kordon): 1.999,00 TL
Reebok Rv-Wal-G3-Pbib-Bw Erkek Kol Saati (Silikon Kordon): 1.599,00 TL
BİM 12 HAZİRAN 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
RKS RSIII Pro X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 29.900,00 TL
RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900,00 TL
Onvo Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV (65UQ9500F): 24.900,00 TL
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV (DQ33/38000): 19.900,00 TL
Elektronik ve Ses Sistemleri
Onvo Bluetooth Hoparlör (40W, 4 Saat Kullanım, Rgb Led): 3.990,00 TL
House Pratik Kablosuz Görüntülü Kapı Zili: 790,00 TL
Imex Şarjlı Mini El Fanı: 299,00 TL
Baseus Koltuk Arkası Eşya ve Telefon Tutucu: 299,00 TL
Kumtel Katlanır Mini Masaüstü Vantilatör: 279,00 TL
QU Katlanabilir Şarjlı Damacana Pompası: 249,00 TL
Energizer Pil Çeşitleri (4'lü 2032 Düğme / AA 8'li Alkalin / AAA 8'li Alkalin İnce): 129,00 TL (Set)
Philips BT3617/15 Sakal Kesme Makinesi: 1.790,00 TL
Philips MG3915/15 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti: 1.390,00 TL
Philips BG1024/15 Vücut Tıraş Makinesi: 1.290,00 TL
Blaupunkt P40 Döner Başlıklı Diş Fırçası: 950,00 TL
QU Erkek Dijital Sakal Bakım Seti: 590,00 TL
Polosmart Psc104 Smart Tartı: 590,00 TL
Mutfak Teknolojileri ve Elektrikli Ev Aletleri
Helfer Power X Şarjlı Süpürge: 6.750,00 TL
Arzum Okka Minio Duo 2'li Türk Kahve Makinesi: 3.590,00 TL
Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi: 2.490,00 TL
Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set: 1.690,00 TL
Fakir Brila Buharlı Ütü: 1.690,00 TL
Onvo İnox Çay Makinesi: 1.590,00 TL
Fakir Doğrayıcı: 1.290,00 TL
Rookie 2 Tekerlekli Işıklı Scooter: 1.590,00 TL
Corby Akrobat Araba CSG10: 1.590,00 TL
Rookie Ayarlanabilen Dönüşen Tekerlekli 2 in 1 Twisty Paten (Ölçü/Ayak No: 29-32): 1.285,00 TL
MGS Kaydırak (Maksimum Taşıma Kapasitesi: ~25 kg): 879,00 TL
Spor ve Dış Mekan Oyuncakları
Hot Wheels Enerji Parkuru: 1.090,00 TL
Dede Futbol Kalesi ve Top Seti: 499,00 TL
Dede Askılı Pota: 379,00 TL
North Pacific Voleybol Topu (5 Numara): 245,00 TL
North Pacific Basketbol Topu (5 Numara): 245,00 TL
North Pacific Futbol Topu (5 Numara): 245,00 TL
Oyuncaklar ve Eğlenceli Setler
MGS Süper Kamyon (~84 cm): 839,00 TL
MGS Dino İlk Arabam: 589,00 TL
Elena Pelüş Avokado Yastık (~40 cm): 499,00 TL
Piccolo Mondi Bebek Oyuncakları (Sesli müzikli): 359,00 TL
MGS Ayıcıklı Yürüyüş Arkadaşım: 319,00 TL
Welly Lisanslı Metal Arabalar (~1:34-1:38 ölçekli): 239,00 TL
Erpa Sevimli Ördek ve Yavruları: 219,00 TL
Moli Toys Buz Tuzağı: 129,00 TL
Elena Parmak Kukla (Farklı çeşitlerde, 5'li Set): 119,00 TL
Ahşap Bultak Yapboz (Farklı çeşitlerde): 89,00 TL
Gokidy Sevimli Sürpriz Oyuncak (Farklı çeşitlerde): 89,00 TL
ChildGen Tekli Oyun Hamuru (~125 g): 32,00 TL
Keçe Aktivite Kitabı: 369,00 TL
Martı Çocuk 3 Boyutlu Öğrenme Kitapları: 189,00 TL
Martı Çocuk Balon Banyo Kitapları: 99,00 TL
Çıkartmalı Aktiviteli Boyama Kitapları: 54,00 TL
Kids Babies İlk Kitaplarım (~15x15 cm, Farklı çeşitlerde): 34,00 TL
Chef's Sahan (~20 cm - Yanmaz Yapışmaz, Soft Touch Kulp): 269,00 TL
Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 3,00 TL (Adet)
Pişirme ve Hazırlık Ürünleri
Chef's Karnıyarık Tencere (~26 cm - Yanmaz Yapışmaz, Soft Touch Kulp): 499,00 TL
Bonera Derin Tencere (~14 cm - Yanmaz Yapışmaz, Soft Touch Kulp): 319,00 TL
Chef's Sütlük (~14 cm - Yanmaz Yapışmaz, Soft Touch Kulp): 209,00 TL
Chef's Kek Kalıbı (Yanmaz Yapışmaz - Baton / İspanyol / Turta çeşitleri): 179,00 TL
Paşabahçe Kavanoz Çeşitleri
Kapaksız Kavanoz (~1000 cc): 22,00 TL
Kapaksız Kavanoz (~660 cc): 17,00 TL
Kapaksız Kavanoz (~425 cc): 15,00 TL
LAV Kilitli Saklama Kapları ve Cam Ürünler
Kilitli Saklama Kabı (~1900 cc): 179,00 TL
Kilitli Saklama Kabı (~1200 cc): 139,00 TL
Kilitli Saklama Kabı (~800 cc): 119,00 TL
Kilitli Saklama Kabı (~400 cc): 89,00 TL
Vega Kase (~215 cc): 26,00 TL
Cam ve Sunum Ürünleri (Şavaşan & Glass in Love)
Şavaşan Emaye Ayaklı Şekerlik/Kurabiyelik (~14 cm): 349,00 TL
Şavaşan Emaye Ayaklı Kek Standı (~31 cm): 299,00 TL
Borosilikat Pipetli Kapaklı Cam Bardak (~700 ml): 199,00 TL
Glass in Love Cam Çerezlik Seti (~12 cm, 3'lü Set): 89,00 TL
Glass in Love Cam Baharatlık (~240 cc): 22,00 TL
Bambu Tepsi (~33x25 cm): 199,00 TL
Bambu Bölmeli Sunum Tabağı Çeşitleri: 119,00 TL
Bambu Servis Gereçleri (4'lü Set): 65,00 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri: 59,00 TL (Adet)
Mutfak Düzenleme ve Saklama Kapları
Yapışkanlı Duvar Baharatlığı (12'li): 349,00 TL
Timex Plastik Pasta/Kek Taşıma Kabı (~45x35x14 cm): 179,00 TL
Rendeli Saklama Karıştırma Kabı Seti: 159,00 TL
Kilitli Saklama Kabı Seti (4'lü Set: ~400 ml, ~800 ml, ~1400 ml, ~2300 ml): 149,00 TL
Çatal Kaşıklı Bölmeli Yemek Taşıma Kabı (~500 ml): 119,00 TL
Hobby Life 4 Bölmeli Organizer Saklama Kutsu (~14x36,5x9 cm - ~3,5 L): 99,00 TL
Kapaklı Kase Seti (3'lü Set): 79,00 TL
Mikser Kabı (~3 L): 75,00 TL
Renkli Süzgeçli Badya (~7 L): 75,00 TL
Sürahi (~1,85 L): 85,00 TL
Çanta Modelleri
Termo Sırt Çantası: 349,00 TL
Bel Çantası: 299,00 TL
Krinkıl Bel Çantası Kadın: 299,00 TL
Termo İki Bölmeli Çanta: 289,00 TL
Ev ve Banyo Gereçleri
Fırçalı Sıvı Sabunluk: 109,00 TL
Şeffaf Askı Seti (6'lı Set): 65,00 TL
Mandal Çeşitleri (20'li Set): 39,00 TL
Lotto Erkek Şort (S, M, L, XL): 269,00 TL
Lotto Erkek Tshirt (S, M, L, XL, %100 Pamuk): 259,00 TL
Lotto Kadın Tshirt (S, M, L, XL, %100 Pamuk): 259,00 TL
Kadın Ev Elbisesi (Büyük Beden 2XL, 3XL, %100 Pamuk): 259,00 TL
Erkek Pijama Takımı (Büyük Beden 2XL, 3XL, Yumuşak ve Hafif Kumaş): 389,00 TL
Kadın Bermuda Pijama Takımı (Büyük Beden 2XL, %90 Viskon %10 Elastan): 339,00 TL
Bebek Tekstili, Bakım ve Giyim Ürünleri (BabyCo & Chicco)
Chicco Hastane Çıkışı Seti (5'li, %100 Pamuk): 449,00 TL
Chicco Biberon (~250 ml, Çift anti-kolik valf sistemi, 2 Ay+): 319,00 TL
BabyCo Bebek Baskılı Pike Seti (Pike: ~100x150 cm, Yastık Kılıfı: ~35x45 cm, %100 Pamuk): 249,00 TL
BabyCo Müslin Puset Örtüsü (%100 Pamuk): 249,00 TL
BabyCo Müslin Emzirme Örtüsü (%100 Pamuk): 199,00 TL
BabyCo Bebek Penye Lastikli Çarşaf (~70x140 cm + 20 cm, %100 Pamuk): 119,00 TL
BabyCo Bebek Mama Önlüğü (2'li, Peva Malzemeden Üretilmiştir): 99,00 TL
Nakışlı Keçe Anne Bebek Çantası (~33x23x18 cm, 1 Büyük 2 Küçük Toplam 3 Ana Bölme): 89,00 TL
BabyCo Kollu Bebek Body (%100 Pamuk): 75,00 TL
Bebek Ağız Mendili (4'lü, %100 Pamuk): 69,00 TL
BabyCo Askılı Bebek Body (%100 Pamuk): 67,00 TL
Hobi, El İşi ve Dikiş-Nakış Ürünleri
Punch Nakış Çanta Kiti (~35x40 cm): 269,00 TL
Runner Kiti: 249,00 TL
Ören Bayan Kare Kasnak: 219,00 TL
Ören Bayan Oval Kasnak: 219,00 TL
Çanta Yapım Kiti (~25x12 cm): 199,00 TL
Maisonette Ayak Havlusu (~50x85 cm): 139,00 TL
Kanaviçe Kiti (~22 cm): 99,00 TL
Articolo Dikiş Seti (20 İplik Makarası, 10 Dikiş İğnesi Tablası, 1 Makas, 1 Mezura, 1 Yüzük): 95,00 TL
Altın Başak Dikiş İpliği Seti (5'li): 95,00 TL
Üçbaşak Dikiş İpi (2'li, ~500 Mt, Merserize): 79,00 TL
Keten İplik (~20 Mt): 59,00 TL
Articolo Suda Eriyen Tela: 39,00 TL
Altın Başak Yazma İpliği (~20 Gr): 15,00 TL