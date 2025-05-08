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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 9 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?

        BİM 9 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?

        Cuma gününe özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 9 Mayıs 2025 indirimlerinde nevresim takımları, tava çeşitleri, televizyon, telefon yer aldı. Kumtel Mini Buzdolabı 5.250 TL, Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3,450 TL, Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL, Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL'den satışa çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 12:03 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:03
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        BİM 9 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Cuma gününden itibaren Heifer Mega Blender Set 1.890 TL, Çay Makinesi 1.490 TL, Kumtel Midi Fırın 2.500 TL, Fondü Seti 599 TL’den satışa çıkıyor. İşte BİM indirimli ürünler kataloğu

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        9 MAYIS CUMA BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

        Kumtel Mini Buzdolabı 5.250 TL

        Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3,450 TL

        Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL

        Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

        Heifer Mega Blender Set 1.890 TL

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        Çay Makinesi 1.490 TL

        Kumtel Midi Fırın 2.500 TL

        Fondü Seti 599 TL

        Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

        Fakir Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

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