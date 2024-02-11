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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 13 Şubat 2024 kataloğu: Salı kampanyaları! Bu hafta BİM kataloğu indirimli ürünleri - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! 13 Şubat 2024 bu haftaki BİM indirimli ürünleri

        BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta birbirinden farklı stoklarla sınırlı onlarca ürün satışa çıkıyor. Bu hafta 13 Şubat 2024 Salı günü temel gıdadan atıştırmalıklara, kişisel bakım malzemelerinden temizlik ürünlerine birçok indirimli fırsatlar müşterileriyle buluşacak. İşte, 13 Şubat 2024 BİM kataloğu ile şubat ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 15:22 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:22
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        1

        BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Bu hafta salı günü müşterileriyle buluşacak yeni BİM aktüel indirimli ürünler belli oldu. Peki, bu haftaki BİM'de hangi ürünler indirime girecek? İşte, 13 Şubat 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM AKTÜEL 13 ŞUBAT 2024 KATALOĞU

        Beşler Dana Kangal Sucuk - 139 TL

        Banvit Piliç Kokteyl Sosis - 65 TL

        Banvit Piliç Salam - 47,50 TL

        İçim Ananas ve Şeftalili Kefir - 44,50 TL

        Eker Yarım Yağlı Yoğurt - 137,50 TL

        Eker Probiyotik Yoğurt - 39,50 TL

        Dost Çikolatalı Pastörize Süt - 36,50 TL

        Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 219 TL

        Dardanel Çim Çim Karides - 77,50 TL

        Uno Çikolata Kremalı Kruvasan - 9,75 TL

        2

        Fairy Bulaşık Makinesi Kapsül Platinum Plus - 485 TL

        Peros Yumuşatıcı - 99,50 TL

        Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı - 75 TL

        Komili Sıvı Sabun - 22,50 TL

        Banyo/Mutfak Temizleyici - 24,50 TL

        Gilette Tıraş Bıçağı - 169,50 TL

        Morfose Saç Maskesi - 12,50 TL

        Le Petit Marseillais Duş Jeli - 69,50 TL

        Make Over Kaç Kirpik Boyası - 39,50 TL

        3

        BİM 16 ŞUBAT 2024 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

        Dijitsu 58 Inç Ultra HD WEBOS TV - 11.999 TL

        Philips Air Fryer - 6.199 TL

        TCL 43 Inç Smart Google TV - 8.999 TL

        Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahvesi - 999 TL

        Işıklı Alevli Hava Nemlendirici - 499 TL

        Casper VIA X30 Cep Telefonu - 7.999 TL

        Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - 17.999 TL

        4

        Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Anskastre Set - 6.499 TL

        Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak - 1.999 TL

        3 Basamaklı Merdiven - 499 TL

        Mimilos 60 Q Seed Katlanır Masa Dijital Baskı - 499 TL

        Toprak Güveç Tencere - 65 TL

        Süzgeçli Kesim Panosu - 34,50 TL

        5

        Benante Çerezlik Seti - 169 TL

        LAV Salata Kasesi - 99 TL

        Chef's Tava - 167,50 TL

        Bonera Emaye Kızartma Tenceresi - 239 TL

        Naturalove Bambu Sunum Ürünleri - 75 TL

        Rakle Desenli Meşrubat Bardağı - 27,50 TL

        Paşabahçe Echo Çay Bardağı - 109 TL

        Okyanus Fırçalı Sıvı Sabunluk - 69 TL

        6

        MGS Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot - 129 TL

        Yükselen Zeka İlk Etkinlik Setim - 199 TL

        Oyuncak Minder Üstünde Uyuyan Kediler - 199 TL

        Gokidy - 99 TL

        Art Craft Tekli Oyun Hamuru - 9,50 TL

        Diş Doktoru Seti - 89 TL

        7

        Blackout Perde - 119 TL

        NorthPasific Spor Çanta - 139 TL

        Letoon Spor Ayakkabı - 279 TL

        Jakarlı Koltuk Şalı - 79 TL

        Tam Fermuarlı Polar Üst - 159 TL

        NorthPasific Çelik Termos Seti - 369 TL

        Erkek Eşofman Altı - 139 TL

        Balıkçı Çizme - 199 TL

        Kadın Kamuflaj Desenli Tayt - 99 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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