BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! 13 Şubat 2024 bu haftaki BİM indirimli ürünleri
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta birbirinden farklı stoklarla sınırlı onlarca ürün satışa çıkıyor. Bu hafta 13 Şubat 2024 Salı günü temel gıdadan atıştırmalıklara, kişisel bakım malzemelerinden temizlik ürünlerine birçok indirimli fırsatlar müşterileriyle buluşacak. İşte, 13 Şubat 2024 BİM kataloğu ile şubat ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Bu hafta salı günü müşterileriyle buluşacak yeni BİM aktüel indirimli ürünler belli oldu. Peki, bu haftaki BİM'de hangi ürünler indirime girecek? İşte, 13 Şubat 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 13 ŞUBAT 2024 KATALOĞU
Beşler Dana Kangal Sucuk - 139 TL
Banvit Piliç Kokteyl Sosis - 65 TL
Banvit Piliç Salam - 47,50 TL
İçim Ananas ve Şeftalili Kefir - 44,50 TL
Eker Yarım Yağlı Yoğurt - 137,50 TL
Eker Probiyotik Yoğurt - 39,50 TL
Dost Çikolatalı Pastörize Süt - 36,50 TL
Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 219 TL
Dardanel Çim Çim Karides - 77,50 TL
Uno Çikolata Kremalı Kruvasan - 9,75 TL
Fairy Bulaşık Makinesi Kapsül Platinum Plus - 485 TL
Peros Yumuşatıcı - 99,50 TL
Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı - 75 TL
Komili Sıvı Sabun - 22,50 TL
Banyo/Mutfak Temizleyici - 24,50 TL
Gilette Tıraş Bıçağı - 169,50 TL
Morfose Saç Maskesi - 12,50 TL
Le Petit Marseillais Duş Jeli - 69,50 TL
Make Over Kaç Kirpik Boyası - 39,50 TL
BİM 16 ŞUBAT 2024 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 58 Inç Ultra HD WEBOS TV - 11.999 TL
Philips Air Fryer - 6.199 TL
TCL 43 Inç Smart Google TV - 8.999 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahvesi - 999 TL
Işıklı Alevli Hava Nemlendirici - 499 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu - 7.999 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - 17.999 TL
Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Anskastre Set - 6.499 TL
Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak - 1.999 TL
3 Basamaklı Merdiven - 499 TL
Mimilos 60 Q Seed Katlanır Masa Dijital Baskı - 499 TL
Toprak Güveç Tencere - 65 TL
Süzgeçli Kesim Panosu - 34,50 TL
Benante Çerezlik Seti - 169 TL
LAV Salata Kasesi - 99 TL
Chef's Tava - 167,50 TL
Bonera Emaye Kızartma Tenceresi - 239 TL
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri - 75 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı - 27,50 TL
Paşabahçe Echo Çay Bardağı - 109 TL
Okyanus Fırçalı Sıvı Sabunluk - 69 TL
MGS Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot - 129 TL
Yükselen Zeka İlk Etkinlik Setim - 199 TL
Oyuncak Minder Üstünde Uyuyan Kediler - 199 TL
Gokidy - 99 TL
Art Craft Tekli Oyun Hamuru - 9,50 TL
Diş Doktoru Seti - 89 TL
Blackout Perde - 119 TL
NorthPasific Spor Çanta - 139 TL
Letoon Spor Ayakkabı - 279 TL
Jakarlı Koltuk Şalı - 79 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst - 159 TL
NorthPasific Çelik Termos Seti - 369 TL
Erkek Eşofman Altı - 139 TL
Balıkçı Çizme - 199 TL
Kadın Kamuflaj Desenli Tayt - 99 TL