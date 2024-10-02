BİM 4 Ekim aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. BİM'de bu hafta; büyük ve küçük ev aletleri, sevimli dostlarımıza özel ürünler, buhar makinesi, seyahat ürünleri, masaj aletleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 4 Ekim 2024 kataloğu ile fiyat listesi...