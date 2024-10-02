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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL 4 Ekim kataloğu: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? BİM aktüel ürünler fiyat listesi açıklandı!

        BİM 4 Ekim kataloğu yayında! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ekim ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 4 Ekim 2024 BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 20:31 Güncelleme: 02.10.2024 - 20:31
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        BİM 4 Ekim aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. BİM'de bu hafta; büyük ve küçük ev aletleri, sevimli dostlarımıza özel ürünler, buhar makinesi, seyahat ürünleri, masaj aletleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 4 Ekim 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

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        BİM 4 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Dijitsu 32' HD Android Tv 4.590 TL

        Petek Önü Dresuar / Seperatör 899 TL

        Evcil Hayvan Yuvalı Çok Amaçlı Sehpa 699 TL

        Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 999 TL

        Bardaklık Telefon Tutacağı 199 TL

        Araç İçi Fm Transmitter 159 TL

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        Hareket Sensörlü Bagaj Lambası 149 TL

        Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 149 TL

        Çok Fonksiyonlu Panel Telefon Tutucu 115 TL

        Araç İçi Telefon Tutucu 109 TL

        Figürlü Şifreli Kilit 149 TL

        Katlanabilir Su Bidonu 69 TL

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