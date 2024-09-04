BİM aktüel 6 Eylül 2024 Cuma kataloğu: BİM aktüel kataloğu ile bu cuma hangi ürünler satışa çıkacak?
6 Eylül 2024 BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Böylece BİM markette bu Cuma raflarda yerini alacak indirimli ürünler belli oldu. Cuma kataloğuna göre televizyon, saç şekillendirici, wag maşası, elektrikli bisiklet, türk kahvesi makinesi, toz torbasız süpürge ve dikey süpürge gibi birçok ürün alışverişseverlerle buluşacak. Peki BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 6 Eylül BİM aktüel kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri…
BİM market, 6 Eylül Cuma günü geçerli indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Kataloğa göre market zincirinde bu Cuma buharlı ütü, filtre kahve makinesi, Türk kahvesi makinesi, el mikseri, mini blender set, elektrikli bisiklet ve dikey süpürge gibi birçok ürün raflara geliyor. İşte 6 Eylül BİM kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri.
6 EYLÜL 2024 CUMA BİM KATALOĞU
Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV 12.975 TL
Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 9.975 TL
Dijitsu 43 İnç FHD Android TV 6.475 TL
Senna 32 İnç HD READY Uydu Alıcılı TV 4.175 TL
Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 995 TL
Wag Maşası (32mm) PSC43 495 TL
Saç Masaj Tarağı 39 TL
Ayak Bakım Seti Psc52 249 TL
Elektronik Tırnak Bakım Seti Led Işıklı 189 TL
Elektronik Tırnak Kurutucu 129 TL
Siyah Nokta Temizleyici 199 TL
Led Işıklı Cımbız 79 TL
RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.975 TL
1-S Mini Elektrikli Bisiklet 12.975 TL
Fakir Şarjlı Süpürge&Paspas 9.975 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL
Toz Torbasız Süpürge Atria 3.175 TL
Buharlı Ütü 1.175 TL
Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.975 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.475 TL
Minderli Düşer Kapak Ayakkabılık 995 TL
Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL
56.Yıl Özel Tekli Arabalar 119 TL
Monster Trucks Arabalar 1:70 59,50 TL
Chelsea Meslekleri Öğreniyor 229 TL
Bükülebilir Dinozorlar 229 TL
Hikaye Kitapları 34,50 TL
Lisanslı Puzzle 60 Parça 54,50 TL
Tükenmez Resim Defteri 89 TL
Oyuncak Spor Arabalar 59 TL
Top Yakalama Oyuncağı 2'li 129 TL
LCD Ekran Çizim Tableti 129 TL
Tül Perde 290x180 cm 195 TL
Güneşlik 140x250 cm 165 TL
Fon Perde 140x270 cm 179 TL
Kot Gömlek Erkek 319 TL
Kaşkorse Pantolon Kadın 179 TL
Eşofman Alt Kadın 179 TL
Pvc Masa Örtüsü 85 TL
Penye Yastık Kılıfı ~50x70 cm 65 TL
Eşofman Alt Erkek 179 TL
Spor Ayakkabı 329 TL
Kristal Organizer 39,50 TL
Mop Seti 229 TL
Nakışlı Havlu Set 65 TL
Banyo Paspası ~65x80 cm 79 TL
Yuvarlak Banyo Taburesi 69 TL
2’li Standlı Sabunluk Seti 279 TL
Tava 219 TL
chef's Sahan 179 TL
chef's Krep Tava 169 TL
Karnıyarık Tenceresi 349 TL
Kek Kalıbı 349 TL
Seramik Çerezlik Seti 249 TL
3'lü Tava Koruma Aparatı 19,50 TL
Kapaklı Desenli Cam Kupa 99 TL
6'lı Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 119 TL
Cam Gravürlü Kase 19,50 TL
7'li Cam Pipet Seti 39,50 TL
5'li Mutfak Bıçağı Seti 319 TL
Lav 3'lü Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 55 TL
Vakumlu Erzak Kabı Çeşitleri ~400 ml 19,50 TL
Standlı Baharatlık 199 TL
Hobi Masası 89 TL
Sızdırmaz Saklama Kabı 34,50 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 185 TL
Anka Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g 169 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL
Özgüllü Tereyağı 1 Kg 255 TL
Sek Kekikli Zeytinli Taze Peynir 150 g 34,50 TL
Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 G 75 TL
Banvit Dondurulmuş Piliç Döner 700 G 159 TL
Banvit Dondurulmuş Piliç Kasap Köfte 1000 G 107,50 TL
Erpiliç Dondurulmuş Soslu Piliç Kanat 1000 G 115 TL
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 275 TL
UniBaby Islak Havlu Uni Baby Aile 3x52’li 48,50 TL
Comfort Family Çocuk Atlet Kız-Erkek 89 TL
Comfort Family Boxer Erkek Çocuk 75 TL
Golden Rose Lip Gloss 99 TL
Golden Rose Renk Değiştiren Jel Ruj 109 TL
Renkli Maskara 119 TL
Fırça Seti 59,75 TL
Makyaj Süngeri Meyve Şekilli 42,50 TL