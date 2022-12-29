BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Alışveriş takipçileri için güncel BİM aktüel ürünler listesini haberimizde derledik. Yeni listede elektrikli bisiklet ve buharlı ütü göze çarpıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte BİM aktüel 30 Aralık kataloğu ile haftanın fırsatları...