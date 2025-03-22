BİM aktüel ürünler 25 Mart 2025: Bu hafta BİM indirimlerinde neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünleri belli oldu. 25 Mart'tan itibaren Peros Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 119 TL, Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı Beyazlar ve Renkliler 179,90TL, Mr.Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı 29,50 TL, Persil Toz Deterjan 9 kg 329 TL'den satışa sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler 25 Mart 2025 kataloğu
25 Mart 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu haftaki BİM kataloğunda Clear Şampuan 600 ml 139 TL, Close Up Diş Macunu 49,50 TL, Elestan İp Askılı Ayarlı Atlet Kadın 135 TL, Yazılı Neon Led 399 TL’den satışa sunulacak.
BİM 25 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU
Peros Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 119 TL
Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı Beyazlar ve Renkliler 179,90TL
Mr.Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı 29,50 TL
Persil Toz Deterjan 9 kg 329 TL
Clear Şampuan 600 ml 139 TL
Close Up Diş Macunu 49,50 TL
Elestan İp Askılı Ayarlı Atlet Kadın 135 TL
Yazılı Neon Led 399 TL