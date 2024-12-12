BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftanın BİM kataloğunda pek çok ürün bulunuyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 13 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...