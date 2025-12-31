Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Ocak 2026: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Ocak 2026: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 2 Ocak Cuma gününden itibaren wok tava, saklama kabı, petek kurutmalık, askı seti, emaye tencere, çekmece içi kaşıklık, gömlek BİM aktüel indirimlerinde yer alıyor. Bunu dışında tekli araba 169 TL, oyuncak araba 189 TL, bebek ahşap çerçeve 89 TL'den satışa çıkıyor. İşte, BİM 2 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinin tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 15:53 Güncelleme: 31.12.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Ocak 2026 indirim listesi açıklandı. Yeni haftada pek çok çocuk kitabı indirimde yer alıyor. Valiz çeşitlerinden küçük, büyük, orta çeşitleri bulunuyor. En küçük valiz 680 TL, en büyük olanı 870 TL’den satışa çıkıyor. İşte, BİM 2 Ocak 2026 aktüel ürünler indirim listesi

        2
        3
        4
        5
        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        Muayene katılım payına yüzde 30 zam
        Muayene katılım payına yüzde 30 zam
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        AYM'den kritik iptal kararı
        AYM'den kritik iptal kararı
        David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor!
        David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor!
        Uludağ'da sıkı denetim
        Uludağ'da sıkı denetim
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?