BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Ocak 2026: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 2 Ocak Cuma gününden itibaren wok tava, saklama kabı, petek kurutmalık, askı seti, emaye tencere, çekmece içi kaşıklık, gömlek BİM aktüel indirimlerinde yer alıyor. Bunu dışında tekli araba 169 TL, oyuncak araba 189 TL, bebek ahşap çerçeve 89 TL'den satışa çıkıyor. İşte, BİM 2 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinin tamamı
Giriş: 31.12.2025 - 15:53 Güncelleme: 31.12.2025 - 15:53
BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Ocak 2026 indirim listesi açıklandı. Yeni haftada pek çok çocuk kitabı indirimde yer alıyor. Valiz çeşitlerinden küçük, büyük, orta çeşitleri bulunuyor. En küçük valiz 680 TL, en büyük olanı 870 TL’den satışa çıkıyor. İşte, BİM 2 Ocak 2026 aktüel ürünler indirim listesi
