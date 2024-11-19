BİM aktüel ürünler kataloğu: 22 Kasım bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?
BİM 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi yayınlandı. Her hafta farklı ürünlerin indirime girdiği BİM kataloğunda bu hafta filtre kahve makinesi, buharlı kazan ütü, airfryer, saç düzleştiricisi dikkat çekiyor. Teknolojik ürünlerin fazlaca yer aldığı katalogda su bardağı, saklama kabıda bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünlerin tamamı
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta erkek vücut bakım cihazı 299 TL, saç şekillendirici 299 TL, tırnak kurutucu 125 TL’den satışa sunulacak. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapacak olanlar BİM indirimlerine bakıyor. Peki 22 Kasım 2024 BİM aktüel ürünlerde neler var?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 22 KASIM 2024
Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL
Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL
Saç Şekillendirici 299 TL