BİM aktüel ürünler kataloğu: 28 Mart BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var, hangi indirimler olacak?
BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 28 Mart'tan itibaren basınçlı yıkama makinesi, makaralı hortum seti, su püskürtücü aparat indirimde olacak. İşte BİM indirimli ürünlerin tamamı
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma gününden itibaren LAV Pastel Renkli Çay Seti 12 parça: 339 TL, LAV Elegan Kupa 3'lü: 99 TL, LAV Terra Meşrubat Bardağı 3'lü: 109 TL’den satışa çıkıyor. Öte yandan Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV: 11.490 TL, SENNA 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV: 4.390 TL, Casper Via X30 Plus 256 GB Cep Telefonu: 6.990 TL’den satılacak. İşte, 28 Mart 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu