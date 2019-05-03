BİM 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda bu hafta, Philips marka buhar kazanlı ütü, Luxell marka turbo fırın, dik durabilen süpürge, Türk kahvesi ve çay makinesi, blender seti gibi ürünlerin yanında yorgan, yastık, yatak örtüsü, nevresim ve halı gibi ev tekstili ürünlere de geniş yer veriliyor. Tabak, tencere ve bardak takımları da dikkatleri çeken ürünler arasında. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
3 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Philips Buhar Kazanlı Ütü 459 TL
Dik Durabilen Işıklı Süpürge 189 TL
Luxell Nostaljik Turbo Fırın 40 Litre 199 TL
Fakir Çay Makinesi 139 TL
Casilda Home Ütü Masası 79,90 TL
Sluban Eğlenceli Bloklar 19,90 TL
Çift Kşilik Lüks Yorgan 195x215 cm 169 TL
Keysmart Türk Kahve Makinesi 199 TL
Moulinex Blender Seti 189 TL
Kelebek Kurutmalık 49,90 TL
Barbie Prenses Bebek 21,90 TL
Lüks Yastık 50x70 cm 59,90 TL
Silikon Elyaf Yastık 12,90 TL
Dinarsu Yatak Örtüsü 230x250 cm 129 TL
Soley Güpürlü Çift Kişilik Nevresim Takımı 139 TL
Casilda Home Halı 150x220 cm 149 TL
Casilda Home Yolluk 100x180 cm 79,90 YTL
Nakışlı El Havlusu 3'lü 12,90 TL
Simli Havlu 14,90 TL
Soley Çift Kişilik Pike Seti 89 TL
Casilda Home Kadın Sabahlık Pijama Seti 59,90 TL
Soley Güpürlü Banyo Paspas Takımı 2'li 59,90 TL
Casilda Home Banyo Seti 2'li 35 TL
Güpürlü - Desenli Runner Baskılı Masa Örtüsü 150x215 cm 29,90 TL
Kadın Taşlı Terlik 24,90 TL
Peçete Seti 6'lı 6,95 TL
Kütahya Sedef 48 Parça Porselen Yemek Takımı 329 TL
Casilda Home 12'li Yaldızlı Çay Seti 39,90 TL
Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti 169 TL
Galata 6'lı Yaldızlı Meşrubat Bardağı 35 TL
Galata 6'lı Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı 49,90 TL
Hisar Optima 24 Parça Çatal Bıçak Kaşık Seti 139,90 TL
Dublin Çaydanlık 89,90 TL
Çelik Cezve Seti 3'lü 35 TL
Galata 7 Parça Yaldızlı Şerbet Seti 55 TL
Dalgıç Dövme Desen Çay Bardağı 6'lı 12,90 TL
Pasta Servis Seti 19,90 TL
Dalgıç Aynalı Kulplu Tepsi 49,90 TL
Kütahya Sedef 12 Parça Kahve Fincan Takımı 39,90 TL
LAV Fiesta 3'lü Ayaklı Sunum Tabağı 12,90 TL
LAV Duru 6'lı Dekorlu Çay Bardağı 9,95 TL
Ahşap Dekoratif Tepsi 50x25 cm 49,90 TL
Dekoratif Mumluk 19,90 TL
LAV Elegan 6'lı Kahve Yanı Su Bardağı 7,95 TL
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