BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Mayıs 2019 Cuma! BİM'de bu hafta indirimli ne var?

BİM aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indirimleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta buhar kazanlı ütü, turbo fırın, Türk kahvesi ve çay makinesi gibi mutfak ürünlerinin yanında ev tekstili ürünler ve tabak, tencere takımı gibi ürünler de öne çıkıyor. İşte 3 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu