BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Mayıs 2019 Cuma! BİM'de bu hafta indirimli ne var?

Giriş: 03.05.2019 - 01:51 | Güncelleme:  

BİM aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indirimleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta buhar kazanlı ütü, turbo fırın, Türk kahvesi ve çay makinesi gibi mutfak ürünlerinin yanında ev tekstili ürünler ve tabak, tencere takımı gibi ürünler de öne çıkıyor. İşte 3 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu

  • 1BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Mayıs 2019 Cuma! BİM'de bu hafta indirimli ne var?
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    BİM 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda bu hafta, Philips marka buhar kazanlı ütü, Luxell marka turbo fırın, dik durabilen süpürge, Türk kahvesi ve çay makinesi, blender seti gibi ürünlerin yanında yorgan, yastık, yatak örtüsü, nevresim ve halı gibi ev tekstili ürünlere de geniş yer veriliyor. Tabak, tencere ve bardak takımları da dikkatleri çeken ürünler arasında. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde. 

    3 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Philips Buhar Kazanlı Ütü 459 TL

  • 2BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Mayıs 2019 Cuma! BİM'de bu hafta indirimli ne var?
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    Dik Durabilen Işıklı Süpürge 189 TL

    Luxell Nostaljik Turbo Fırın 40 Litre 199 TL

    Fakir Çay Makinesi 139 TL

    Casilda Home Ütü Masası 79,90 TL

    Sluban Eğlenceli Bloklar 19,90 TL

    Çift Kşilik Lüks Yorgan 195x215 cm 169 TL

     

  • 3BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Mayıs 2019 Cuma! BİM'de bu hafta indirimli ne var?
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    Keysmart Türk Kahve Makinesi 199 TL

    Moulinex Blender Seti 189 TL

    Kelebek Kurutmalık 49,90 TL

    Barbie Prenses Bebek 21,90 TL

    Lüks Yastık 50x70 cm 59,90 TL

    Silikon Elyaf Yastık 12,90 TL

     

  • 4BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Mayıs 2019 Cuma! BİM'de bu hafta indirimli ne var?
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    Dinarsu Yatak Örtüsü 230x250 cm 129 TL

    Soley Güpürlü Çift Kişilik Nevresim Takımı 139 TL

    Casilda Home Halı 150x220 cm 149 TL

    Casilda Home Yolluk 100x180 cm 79,90 YTL

    Nakışlı El Havlusu 3'lü 12,90 TL

    Simli Havlu 14,90 TL

  • 5BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Mayıs 2019 Cuma! BİM'de bu hafta indirimli ne var?
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    Soley Çift Kişilik Pike Seti 89 TL

    Casilda Home Kadın Sabahlık Pijama Seti 59,90 TL

    Soley Güpürlü Banyo Paspas Takımı 2'li 59,90 TL

    Casilda Home Banyo Seti 2'li 35 TL

    Güpürlü - Desenli Runner Baskılı Masa Örtüsü 150x215 cm 29,90 TL

    Kadın Taşlı Terlik 24,90 TL

     

  • 6BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Mayıs 2019 Cuma! BİM'de bu hafta indirimli ne var?
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    Peçete Seti 6'lı 6,95 TL

    Kütahya Sedef 48 Parça Porselen Yemek Takımı 329 TL

    Casilda Home 12'li Yaldızlı Çay Seti 39,90 TL

    Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti 169 TL

    Galata 6'lı Yaldızlı Meşrubat Bardağı 35 TL

    Galata 6'lı Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı 49,90 TL

     

  • 7BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Mayıs 2019 Cuma! BİM'de bu hafta indirimli ne var?
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    Hisar Optima 24 Parça Çatal Bıçak Kaşık Seti 139,90 TL

    Dublin Çaydanlık 89,90 TL

    Çelik Cezve Seti 3'lü 35 TL

    Galata 7 Parça Yaldızlı Şerbet Seti 55 TL

    Dalgıç Dövme Desen Çay Bardağı 6'lı 12,90 TL

    Pasta Servis Seti 19,90 TL

     

  • 8BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Mayıs 2019 Cuma! BİM'de bu hafta indirimli ne var?
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    Dalgıç Aynalı Kulplu Tepsi 49,90 TL

    Kütahya Sedef 12 Parça Kahve Fincan Takımı 39,90 TL

    LAV Fiesta 3'lü Ayaklı Sunum Tabağı 12,90 TL

    LAV Duru 6'lı Dekorlu Çay Bardağı 9,95 TL

     

  • 9BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Mayıs 2019 Cuma! BİM'de bu hafta indirimli ne var?
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    Ahşap Dekoratif Tepsi 50x25 cm 49,90 TL

    Dekoratif Mumluk 19,90 TL

    LAV Elegan 6'lı Kahve Yanı Su Bardağı 7,95 TL

     

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